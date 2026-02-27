mediánrendőrségvárosházakarácsony gergelybudapest brand zrt

Nem lehetnek nyugodtak Karácsonyék: nagy erőkkel nyomoz a rendőrség a Budapest Brand-botrány ügyében

Gőzerővel folyik az a nyomozás, amit a Budapest Brand botrányával kapcsolatban indított rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben több feljelentés is született azután, hogy kiderült: a fővárossal szerződésben álló kreatív ügynökséghez bűncselekménygyanús esetek köthetőek.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 13:14
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere Fotó: Ladóczki Balázs
Nagy erőkkel zajlik a Városháza alá tartozó Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben elrendelt nyomozás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából. Az ügyben többek között Tényi István tett feljelentést, hűtlen kezelés gyanújával.

Pofátlan pénzszórás

Az ügy előzménye, hogy tavaly októberben nyilvánosságra került a Budapest Brand vizsgálóbizottságának megállapításai. A jelentés megállapította, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros pénzét kifolyatják a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon történtek kifizetések prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A budapesti Fidesz-frakció szerint a problémák a Budapest Brand Zrt. esetében – amely cég a Városháza területén működik – rendszerszintűek: a közpénzek felelős felhasználása és átláthatósága egyáltalán nem biztosított. Hangsúlyozták: 

a legsúlyosabb az, hogy a cég vezetése még a vizsgálódás alatt is megtagadta vagy akadályozta az adatszolgáltatást.

Tízmilliós prémiumok

Kiderült az is, hogy milliós fizetéseik mellett több tízmillió forint prémiumot is felvettek a Budapest Brand vezetői. 

A vizsgálóbizottság megállapítása szerint a pénzszórás mértékét jól illusztrálja az autóhasználat és a parkolás költsége is. A cég három vezetője több mint 35 millió forintot költött erre.

A leginkább felháborító, hogy mindez úgy történt, hogy a cég székhelye maga a Városháza volt, amelynek udvara egészen 2024 tavaszáig egy óriási, murvás parkolóként üzemelt, ahol ingyen lehetett volna parkolni. Ehelyett a vezetők a szomszédos luxusszálloda, a Kempinski parkolóját használták, havi 240–250 ezer forintért, összesen több mint 3,3 millió forintot elszórva az adófizetők pénzéből.

A hamisító Medián is jól járt

A pénzek elherdálását – a vizsgálat szerint – jól mutatja a túlárazott vagy éppen felesleges külsős szerződések sora. A szolgáltatási szerződésekben több ismert, baloldali érdekkörhöz köthető cég is feltűnik. Több tízmillió forintos szerződést kapott a Crevocorp, egy a Demokratikus Koalícióhoz köthető vállalkozás. Emellett – korábbi közlések szerint – a Budapest Brandből sokmillió forint jutott a hamis közvélemény-kutatási adatokkal most lebukott, Hann Endre vezette Mediánnak, valamint a Tisza házi elemzőcégének tartott 21 Kutatóközpont Kft.-nek is.

