Törvénysértő prémiumok, luxusparkolás és kampánygyanú – nyilvánosságra hozták a Budapest Brand kétes ügyeit

Elkészült és nyilvánosan elérhető a Budapest Brand jogelődjei és a reklámszerződések vizsgálatáról szóló bizottsági jelentés – tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője.

Karácsony Gergely főpolgármesterként visszamenőleg állapított meg és fizetett ki prémiumokat a Budapest Brand vezetőinek. Véleményünk szerint ez törvénysértő, ezért további vizsgálatot kezdeményezünk

– közölte a képviselő.

A több mint százoldalas vizsgálat eredményei szerint a Budapest Brand vezérigazgatója, Faix Csaba és helyettese egy év alatt 3,3 millió forintot költött a Kempinski Hotel Corvinus ötcsillagos luxusszálloda mélygarázsára a Városháza mellett. Éppen ezért a vizsgálóbizottság javaslatot tett, hogy készüljön felmérés a cégek parkolási szerződéseiről, és a jövőben tiltsák meg a parkolási költségek elszámolását, ha a székhely a Városháza épületében van.

Ennél jóval súlyosabb ügyet is feltárt a vizsgálat, amely szerint a Budapest Branden keresztül megtámogatták Karácsony Gergely kampányát.

A Budapest Brand az önkormányzati kampányban ugyanazzal a „+5 ÉV” szlogennel kommunikált, mint Karácsony Gergely. Felmerül a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja, ezért kezdeményezzük, hogy a fővárosi cégek csak közérdekű információkat közölhessenek vagy a Fővárosi Közgyűlés külön engedélyével kommunikálhassanak a kampányban

– írta Gál József.

Emellett közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja is felmerült a Budapest Branddel szemben. A vizsgálóbizottság bejelentést kezdeményezett a Közbeszerzési Hatóságnál a Budapest Brand három tanácsadói szerződésével kapcsolatban, a gyanú szerint ugyanis a szerződéseket szándékosan a közbeszerzési értékhatár alatt kötötték meg, így elkerülve a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

A jelentést és tartalmát várhatóan csütörtökön fogadja el a vizsgálóbizottság.

Mint ismert, a szóban forgó bizottság februárban kezdte meg munkáját, miután a Fővárosi Közgyűlés döntött a testület felállításáról a Budapest Brand Nonprofit Zrt., valamint jogelődjei (BFTK Nonprofit Kft., BVA Nonprofit Kft.) 2014–2025 közötti gazdálkodásának és a reklámszerződések átláthatóságának vizsgálatára.