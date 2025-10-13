  • Magyar Nemzet
  • Törvénysértő prémiumok, luxusparkolás és kampánygyanú – nyilvánosságra hozták a Budapest Brand kétes ügyeit
Karácsony GergelyBudapest Brand Nonprofit ZrtFővárosi KözgyűlésFaix Csaba

Törvénysértő prémiumok, luxusparkolás és kampánygyanú – nyilvánosságra hozták a Budapest Brand kétes ügyeit

Vizsgálóbizottság tárta fel a Budapest Brand Nonprofit Zrt., valamint jogelődjei, a BFTK Nonprofit Kft. és BVA Nonprofit Kft. 2014–2025 közötti tevékenységét. A jelentés már elérhető, várhatóan csütörtökön fogadja el a fővárosi testület.

Gábor Márton
2025. 10. 13. 21:31
Elkészült és nyilvánosan elérhető a Budapest Brand jogelődjei és a reklámszerződések vizsgálatáról szóló bizottsági jelentés – tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője.

 Faix Csaba, a Budapest Brand egykori vezérigazgatója (Forrás: Facebook)

Karácsony Gergely főpolgármesterként visszamenőleg állapított meg és fizetett ki prémiumokat a Budapest Brand vezetőinek. Véleményünk szerint ez törvénysértő, ezért további vizsgálatot kezdeményezünk

– közölte a képviselő.

A több mint százoldalas vizsgálat eredményei szerint a Budapest Brand vezérigazgatója, Faix Csaba és helyettese egy év alatt 3,3 millió forintot költött a Kempinski Hotel Corvinus ötcsillagos luxusszálloda mélygarázsára a Városháza mellett. Éppen ezért a vizsgálóbizottság javaslatot tett, hogy készüljön felmérés a cégek parkolási szerződéseiről, és a jövőben tiltsák meg a parkolási költségek elszámolását, ha a székhely a Városháza épületében van.

Ennél jóval súlyosabb ügyet is feltárt a vizsgálat, amely szerint a Budapest Branden keresztül megtámogatták Karácsony Gergely kampányát.

A Budapest Brand az önkormányzati kampányban ugyanazzal a „+5 ÉV” szlogennel kommunikált, mint Karácsony Gergely. Felmerül a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja, ezért kezdeményezzük, hogy a fővárosi cégek csak közérdekű információkat közölhessenek vagy a Fővárosi Közgyűlés külön engedélyével kommunikálhassanak a kampányban

– írta Gál József.

Emellett közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja is felmerült a Budapest Branddel szemben. A vizsgálóbizottság bejelentést kezdeményezett a Közbeszerzési Hatóságnál a Budapest Brand három tanácsadói szerződésével kapcsolatban, a gyanú szerint ugyanis a szerződéseket szándékosan a közbeszerzési értékhatár alatt kötötték meg, így elkerülve a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

A jelentést és tartalmát várhatóan csütörtökön fogadja el a vizsgálóbizottság.

Mint ismert, a szóban forgó bizottság februárban kezdte meg munkáját, miután a Fővárosi Közgyűlés döntött a testület felállításáról a Budapest Brand Nonprofit Zrt., valamint jogelődjei (BFTK Nonprofit Kft., BVA Nonprofit Kft.) 2014–2025 közötti gazdálkodásának és a reklámszerződések átláthatóságának vizsgálatára.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

