vasútMÁV-VOLÁNBUSZ CSOPORTMÁV – HÉV

Szob és Cegléd felől nehezebb bejutni Budapestre, váltóhiba és felsővezeték-szakadás nehezíti a vasúti közlekedést

A ceglédi és a szobi vasúti vonalon több járat nem közlekedik, a menetidő növekedésre is számítani kell. A Szegedre tartó és onnan induló Napfény InterCity csak Ceglédig közlekedik.

2026. 01. 08. 7:38
Kelenföld havazás Budapest
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság
Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – tájékoztat a MÁV-csoport.

Kelenföld havazás Budapest
Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Egyes vonatokat érintő forgalmi változások:

A Vácról 6.16-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es (2439) nem közlekedik.

A Szobról 5.56-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es (2379) Váctól S70-esként (2449) közlekedik, amiatt várhatóan 20-30 perces késéssel érkezik a Nyugati pályaudvarra.

A Szobról 6.26-kor a Nyugati pályaudvarra induló G70-es (2317) Váctól S70-esként (2427) közlekedik, amiatt várhatóan 10-15 perces késéssel érkezik a Nyugati pályaudvarra.


A ceglédi vonalon fennakadásra, késésekre kell számítani

– A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, a távolsági járatoknál pedig Újszász felé közlekedő vonatokra kell számítani 

Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt 

– közölte a MÁV-csoport. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyBudapestről Cegléd, Debrecen felé:

  • A monori S50-es járatok nem közlekednek.
  • A Z50-es vonatok Monorig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Cívis InterRégiók Ceglédtől közlekednek. Az utasok az InterCityket vagy a Z50-es vonatak vehetik igénybe. A távolsági, feláros vonatok a Nyugati és Cegléd között helyjegy nélkül vehetők igénybe. A közlekedési társaság  figyelmeztet: a helyjegy nélkül utazók a szabadon marad ülőhelyeket foglalhatják el.
  • Debrecen, Cegléd felől a Nyugati pályaudvar felé: a monori S50-es járatok nem közlekednek.
  • A Z50-es vonatok Monortól minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Cívis InterRégiók Ceglédig közlekednek, onnan fordulnak Debrecen felé. Az utasok az InterCityket vagy a Z50-es vonatok vehetik igénybe. A távolsági, feláros vonatok Cegléd és a Nyugati pályaudvar között helyjegy nélkül vehetők igénybe.
  • A szegedi InterCityk – néhány kivétellel – teljes útvonalon közlekednek.

A Szegedről 5.46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény IC (IC 709) csak Ceglédig közlekedik. A Nyugati pályaudvarról 8.50-kor Szegedre induló Napfény IC (IC 722) csak Ceglédtől közlekedik.

 

Nemzetközi járatok

A Bukarestből – Budapesten át – Bécsbe tartó Dacia EuroCity (EC 346) Újszász felé közlekedik.

Nem érinti Ferihegyet és Kőbánya-Kispestet. 

Az ország nagy részén késésekre kell számítani az extrém hideg miatt. Indulás előtt a MÁV+ applikáció segítségével érdemes tájékozódni. 
 

Borítókép: Havazás a vasútnál (Fotó: Világgazdaság )

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

