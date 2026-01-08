Szob és Cegléd felől nehezebb bejutni Budapestre, váltóhiba és felsővezeték-szakadás nehezíti a vasúti közlekedést

Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – tájékoztat a MÁV-csoport.

Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Egyes vonatokat érintő forgalmi változások:

A Vácról 6.16-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es (2439) nem közlekedik.

A Szobról 5.56-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es (2379) Váctól S70-esként (2449) közlekedik, amiatt várhatóan 20-30 perces késéssel érkezik a Nyugati pályaudvarra.

A Szobról 6.26-kor a Nyugati pályaudvarra induló G70-es (2317) Váctól S70-esként (2427) közlekedik, amiatt várhatóan 10-15 perces késéssel érkezik a Nyugati pályaudvarra.



A ceglédi vonalon fennakadásra, késésekre kell számítani

– A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, a távolsági járatoknál pedig Újszász felé közlekedő vonatokra kell számítani

Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt

– közölte a MÁV-csoport.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyBudapestről Cegléd, Debrecen felé:

A monori S50-es járatok nem közlekednek.

A Z50-es vonatok Monorig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Cívis InterRégiók Ceglédtől közlekednek. Az utasok az InterCityket vagy a Z50-es vonatak vehetik igénybe. A távolsági, feláros vonatok a Nyugati és Cegléd között helyjegy nélkül vehetők igénybe. A közlekedési társaság figyelmeztet: a helyjegy nélkül utazók a szabadon marad ülőhelyeket foglalhatják el.

Debrecen, Cegléd felől a Nyugati pályaudvar felé: a monori S50-es járatok nem közlekednek.

A Z50-es vonatok Monortól minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Cívis InterRégiók Ceglédig közlekednek, onnan fordulnak Debrecen felé. Az utasok az InterCityket vagy a Z50-es vonatok vehetik igénybe. A távolsági, feláros vonatok Cegléd és a Nyugati pályaudvar között helyjegy nélkül vehetők igénybe.

A szegedi InterCityk – néhány kivétellel – teljes útvonalon közlekednek.

A Szegedről 5.46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény IC (IC 709) csak Ceglédig közlekedik. A Nyugati pályaudvarról 8.50-kor Szegedre induló Napfény IC (IC 722) csak Ceglédtől közlekedik.

Nemzetközi járatok

A Bukarestből – Budapesten át – Bécsbe tartó Dacia EuroCity (EC 346) Újszász felé közlekedik.