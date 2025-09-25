Magyar Péter sakkfigurája a Szőlő utcai kémbotrány főszereplője, Káncz Csaba

Káncz Csabának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is – írja az Ellenpont.

Szél Bernadett (Fotó: Facebook)

Káncz Csaba az MSZP-s uniós biztos, Andor László mellett egyre magasabbra emelkedett, hogy aztán a magyar baloldali pártok mellett kössön ki. A baloldali pártok tanácsadóként rendre bevitték a nemzetbiztonsági bizottság zárt üléseire, ahol hozzájuthatott az államtitkokhoz, miközben a brit titkosszolgálat egyik fedőcége fizette. A lap arról is ír, hogy

2022 előtt Márki-Zay Péter, tavaly pedig Magyar Péter támogatójaként bukkant fel.

Rendszeresen dicsőíti a Tisza Párt elnökét is. Kérdés: Káncz Csaba milyen érdekeket szolgál mindig a legesélyesebb ellenzéki erők mellett, és legfőképpen kinek a megbízásából?

Mint ismert, kedd délután tette közzé az Igazságügyi Minisztérium a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányról készült gyorsjelentését. Erre azután került sor, hogy baloldali politikusok és influenszerek a Demokratikus Koalíciótól kezdve noÁron át Magyar Péterig napok óta egy állítólagos pedofilbotránnyal támadják a kormány egyes tagjait.

Mi történt a Szőlő utcában?

A Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét azzal gyanúsítja a rendőrség, hogy felnőtt nőket kényszerített prostitúcióra, miközben alkalmazta őket az intézetben.

Vagyis valójában semmilyen pedofil bűncselekmény gyanúja nem merült fel ebben az ügyben.

Ennek ellenére az ellenzék egy Kuslits Gábor nevű egykori gyermekvédelmi vezető interjúja alapján egyre abszurdabb módon azzal kezdett vádaskodni, hogy az intézetből kislányokat és kisfiúkat vittek ki pedofiloknak, miközben lányok egyáltalán nincsenek is itt, és a javítóintézet valójában fiatalkorúak börtöne, zárt intézmény, ahonnan nem lehet kijárni.

Előbb Jámbor András posztolt rendszeresen hamis állításokat, majd Juhász Péter podcastjában előkerült egy férfi, aki azt állította, hogy az ózdi gyermekotthonba bejárt egy Zsolti bácsi nevű ember, és kisfiúkat erőszakolt meg. Káncz Csaba minden bizonyíték nélkül leírta Semjén Zsolt nevét. Ekkor csatlakozott rá az ügyre Dobrev Klára, aki már azt a látszatot keltette, hogy Zsolti bácsi a Szőlő utcai intézménybe járt, és rendszeresen feltette a kérdést: ki az a Zsolti bácsi?

Csakhogy a történet abszurditását jelzi, hogy ózdi gyerekotthon nem is létezik, így jó eséllyel Zsolti bácsi sem.

Dobrev Klára után pedig Magyar Péter is átvette a témát, és az ügyben a Dobrevék által ártatlanul szóba hozott Semjén Zsolt lemondatását követelte.