Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

rendőrségKáncz CsabaDeák Dániel

Deák Dániel: Intézkedett a rendőrség Káncz Csaba ellen

A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán posztolt az álhírgyártóval kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 22:57
Káncz Csabának kulcsszerepe van a kormány egyes tagjai ellen zajló, minden valóságalapot nélkülöző lejárató akcióban Forrás: Facebook
Nagyon helyes- írta közösségi oldalán Deák Dániel. A vezető elemző hozzátette – intézkedett a rendőrség az egyik fő álhírgyártó, Káncz Csaba ellen, aki a Szőlő utcai ügyben is álhíreket terjesztett, lefoglalták a számítógépét is. Ismert: a magyar kormánytagokról minden alap nélkül dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak. 

Mint ismeretes Káncz Csaba korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívta a Hivatal a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon.

Borítókép: Káncz Csaba /Facebook


