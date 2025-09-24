Deák Dániel: Intézkedett a rendőrség Káncz Csaba ellen

Nagyon helyes- írta közösségi oldalán Deák Dániel. A vezető elemző hozzátette – intézkedett a rendőrség az egyik fő álhírgyártó, Káncz Csaba ellen, aki a Szőlő utcai ügyben is álhíreket terjesztett, lefoglalták a számítógépét is. Ismert: a magyar kormánytagokról minden alap nélkül dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak.

Mint ismeretes Káncz Csaba korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívta a Hivatal a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon.

Borítókép: Káncz Csaba /Facebook