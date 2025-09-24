Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

Az igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, ami néhány részében tisztázza azt, ami az elmúlt hetekben történt – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja a Harcosok órája extra adásának adott interjúban, miután napvilágra került a Szőlő utcai ügy teljes jelentése.

Profi befolyásolási akció

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy az a hálózat, ami a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, professzionálisan és minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre az akciót, hogy a kormány cselekvőképességét akadályozza.

Mint jelezte, Juhász Péter Pál rendőrkézre került, aki nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a szőlő utcai nevelőintézet vezetőjeként. – Ez a kormány dobta be a kóterba – tette hozzá. Leszögezte, hogy az összes ilyen ember börtönbe fog kerülni

Kitért arra is, hogy Kuslits Gábor sokáig egy területi gyermekvédelmi vezető volt és szeptember 8-án interjút ad a Válasz online részére, amiben megjegyezte, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pál tevekénységét. De Kuslits nem mond neveket, majd a szélsőbaloldali Jámbor András országgyűlési képviselő elkezdte fenntartani a témát.

A hazugságok két hete

Németh Balázs műsorvezető megjegyezte, hogy két hét alatt építettek fel egy lejárató hadjáratot. Emlékeztetett: Káncz Csaba volt az, aki bedobta a két politikus nevét, ezt követően jöttek a kötelező celebfelháborodások. Arra is felhívták a műsorban a figyelmet: a Hősök terén tartott tüntetés egyik szervezője, Molnár Áron NoÁr videót készített, amelyben felerősítette ezeket a vádakat, és hívott tüntetőket a rendezvényükre.

– Kuslics amikor bemegy a tanúkihallgatásra, megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. A kihallgatáson azt mondja, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét szóbeszédre alapozta, bizonyítékokkal nem rendelkezik, információi egy országosan ismert, befolyásos politikai családtól származnak. Ezt követően Juhász Péter podcastjében megjelenik egy ember, akit Lajosnak hívnak – sorolta a Fidesz frakcióvezeteője, aki azt is kiemeli, hogy ott márár nem a Szőlő utcáról, hanem Ózdról beszélnek. – Lajos meséli el, hogy Zsolti bácsi ment a gyermekotthonba a műsorba. Itt jött be a Zsolti bácsi – mondta. Kocsis Máté megjegyezte: az ózdi járásban nincs gyermekotthon.