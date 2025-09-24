Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó
ÓzdhangfelvételintézményFülöp Attilagyermekvédelmigyermekotthon

Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó

Az intézményt még a baloldali kormány zárta be 16 évvel ezelőtt – mutatott rá Fülöp Attila államtitkár.

Munkatársunktól
Forrás: Fülöp Attila Facebook-oldala2025. 09. 24. 18:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mondták, hogy Ózd környékén van egy gyermekotthon, ahova lejár egy nagyon magas rangú politikus, aki fekete, lesötétített autóval megy – hangzott el egy hangfelvételen, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára játszott be a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus úgy fogalmazott: 

nézzük meg, hogy melyik ózdi gyerekotthonba érkezett a sötétített autó a gyerekekért!

A szociális portál mindenkinek elérhető nyilvános portál, ahol meg lehet keresni, hogy milyen szociális és gyermekvédelmi területen működő intézmények vannak Magyarországon. Itt be lehet állítani a keresésben, ha valaki gyermekvédelmi szakellátásra szeretne rákeresni. A szolgáltató címe az ózdi járásban van, mert ez hangzott el. 

A keresés gombra nyomva az látható, hogy nincs ilyen intézmény. 

– Az ózdi járásban nincs gyerekotthon, az utolsót 2009-ben a baloldali kormányzat zárta be. Ennyit erről a vádaskodásról, ami nem más, mint szervezett politikai akció – leplezte le Fülöp Attila.

Borítókép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu