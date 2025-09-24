Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó

– Mondták, hogy Ózd környékén van egy gyermekotthon, ahova lejár egy nagyon magas rangú politikus, aki fekete, lesötétített autóval megy – hangzott el egy hangfelvételen, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára játszott be a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus úgy fogalmazott:

nézzük meg, hogy melyik ózdi gyerekotthonba érkezett a sötétített autó a gyerekekért!

A szociális portál mindenkinek elérhető nyilvános portál, ahol meg lehet keresni, hogy milyen szociális és gyermekvédelmi területen működő intézmények vannak Magyarországon. Itt be lehet állítani a keresésben, ha valaki gyermekvédelmi szakellátásra szeretne rákeresni. A szolgáltató címe az ózdi járásban van, mert ez hangzott el.

A keresés gombra nyomva az látható, hogy nincs ilyen intézmény.

– Az ózdi járásban nincs gyerekotthon, az utolsót 2009-ben a baloldali kormányzat zárta be. Ennyit erről a vádaskodásról, ami nem más, mint szervezett politikai akció – leplezte le Fülöp Attila.