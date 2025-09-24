Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Orbán Viktor megöléséről ábrándozik a Szőlő utcai botrányt kirobbantó álhírgyáros baloldali „szakértő”

Furcsa konteók és gyanús titkosszolgálati kapcsolatok övezik Káncz Csabát, de nem idegen tőle a valóságtól teljesen elrugaszkodott konteók gyártása, ahogy a halottgyalázás sem.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 17:40
A kormányról folyamatosan álhíreket gyártó baloldali „szakértő”, Káncz Csaba néhány nappal korábban azt az álhírt kezdte el terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér – kezdte bejegyzését a tényfeltáró Tűzfalcsoport. Mint emlékeztettek, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Parlamentben így fogalmazott:

Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.

A tényfeltárók szerint aki megtette, az minden bizonnyal Káncz Csaba lehetett. Egyelőre nem tudni, hogy ki az a befolyásos politikuscsalád, akire Kocsis célzott, de annak most utánanéztek, hogy ki az a magát jól értesült szakértőnek kiadó Káncz Csaba. Nagyon furcsa dolgokra bukkantak.

Káncz Csaba (Forrás: Facebook/Káncz Csaba)

 

Káncz Csaba Orbán Viktor megöléséről ábrándozik

A Tűzfalcsoport felidézte: Tuzson Bence miniszter és több sajtóorgánum arról beszélt, hogy külföldi titkosszolgálati vonal is felfedezhető a Szőlő utcai botrány ügyében. – Véletlen lenne, hogy Káncz korábban külföldi nagykövetségeknek dolgozott? Ráadásul Budapesten? Milyen ember is Káncz Csaba? Miről posztol, miért fontos? – sorjáztak a tényfeltárók kérdései.

Úgy vélték, 

aligha normális dolog, ha egy baloldali politikus vagy újságíró nyíltan Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozik. Márpedig Káncz Csaba, a Privátbankár újságírója, önjelölt geopolitikai szakértő és Márki-Zay Péter korábbi embere pontosan ezt teszi hónapok óta. 

Bejegyzéseiben rendre arról értekezik, hogy vagy az ukrán különleges erőknek, vagy valaki másnak el kellene számoltatnia a magyar kormányt, akár végzetes módon is.

Káncz Csaba azon baloldali szereplők közé tartozik, akik folyamatosan a hitelesség határán egyensúlyoznak. Nehéz eldönteni, hogy megnyilvánulásait valódi meggyőződés, politikai haszonszerzés vagy tudatos számítás vezérli. Az viszont biztos, hogy szoros kapcsolat fűzte Márki-Zay Péterhez, aki az előválasztáson saját jelöltjeként indította.

 

Márki-Zaytól Hadházyn át a halottgyalázásig

Márki-Zay bukása után Káncz átpártolt Hadházy Ákoshoz, sőt közösen is tüntettek az MTVA székháza előtt. Visszafogottsága nagyjából Hadházyéval vetekszik. A Mindenki Magyarországáért Mozgalom korábbi jelöltje, a baloldali nyilvánosság egyik megmondóembere, a nyugati propaganda és a vágyvezérelt baloldali politikai narratíva kritikátlan tartalomgyárosa ilyen stílusú posztokat tesz közzé: 

Egy bájos csoportkép. Ha jól látom, az ott egy ügyesen kötött csomó OV nyakán.

Ez a mondat egyértelműen arra utal, hogy a baloldali politikus Orbán Viktor akasztásáról fantáziál.

Nem ez volt azonban az első ilyen megnyilvánulása. Egyik korábbi posztjában és cikkében azon lamentált, hogy a magyar kormány tagjait vagy jobboldali véleményformálókat „a háború után megkereshetik az ukrán keményvonalasok”. Azt már nem részletezte, pontosan mi történik azokkal, akiket „megkeresnek”, de a kontextusból egyértelmű, mire célzott Káncz – mutatott rá a Tűzfalcsoport, hozzátéve, hogy arra már nem adott választ a „szakértő”, hogy miért kellene a magyar kormánynak minden kérdésben Ukrajna álláspontját követnie, és milyen érdek indokolná a nyugati propaganda kritikátlan átvételét.

Mint arról lapunk is írt, Káncz felháborító bejegyzést tett közzé Potápi Árpád János halála okán is. Ezt írta:

Bár természetesen mindenkit megráz egy középkorú ember idő előtti halála, szerintem nem kellene átesni egy moszkovita NER-es főtiszt halála kapcsán a traktor túlsó oldalára. Potápi egy revansista Horthy-rajongó tálib volt, akit 2020 őszén a folyamatos guanókavarása miatt kitiltottak Ukrajna területéről.

 

Magyar Péter álhírforrása, a brit diplomácia bizalmi embere

Káncz azonban nemcsak elkötelezett ukrán-drukker, hanem álhírgyártó is. 2025 májusában a Klasszis podcast egyik adásában arról beszélt, hogy 

szerinte a magyar kormány akár egy orosz segítséggel előidézett incidensre hivatkozva is megpróbálhatta volna elhalasztani a 2026-os tavaszi parlamenti választást. 

Állítását tényekkel nem támasztotta alá, ennek ellenére később Magyar Péter már átvette és terjesztette Káncz álhírét.

Káncz Csaba pályafutásának meghatározó állomása volt a budapesti brit nagykövetség, ahol több mint egy évtizeden keresztül dolgozott gazdasági-politikai tanácsadóként. 1996-ban került az úgynevezett kancelláriára, és egészen 2008-ig látta el a feladatát. Senior Economic/Political/EU Officer pozícióban az Egyesült Királyság diplomatáit segítette elemzésekkel, háttéranyagokkal és kapcsolatépítéssel. A munkaköréhez tartozott a magyar gazdasági és politikai folyamatok figyelemmel kísérése, értékelése, valamint az uniós ügyekben való tanácsadás is. 

Több forrás szerint ő volt az egyik olyan háttérember, aki a brit külképviselet számára rendszeresen készített helyzetértékeléseket Magyarországról és a térségről. 

Tizenkét éves nagykövetségi karrierje alatt így a brit diplomácia bizalmi embereként tevékenykedett Budapesten.

Miután leszerelt a brit nagykövetségtől, rövid időre az államigazgatásban vállalt szerepet, majd átigazolt az újságírás és elemzés világába, azóta pedig folyamatosan Ukrajna „győzelmi jelentéseit” osztja meg nap mint nap. Kérdés, hogy a britek után nem talált-e magának új „gazdát”? – fogalmazott a Tűzfalcsoport.

Hont András publicista is szolgált némi adalékkal Káncz Csaba britekkel való kapcsolatához. Mint a publicista közölte a bejegyzésében, Káncz vizsgálata során felmerült, hogy a brit titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatta. A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapították, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről.

Káncz Csabának beszédes múltja van az Orbán Viktorról szóló álhírek terjesztésében. Az egyik közösségi oldalán írt bejegyzésében tényként közölte, hogy a magyar kormányfőt egyszemélyes cselédasztalhoz ültették az egyik NATO-vacsorán, a Timesra hivatkozva. Káncz állításával ellentétben azonban a valóság az volt, hogy a NATO-csúcs utáni királyi vacsorán a magyar miniszterelnök asztaltársaságába tartoztak Ausztrália, Belgium, Montenegró és Portugália állam- és kormányfői is. A Mandiner megszerezte a hivatalos ülésrendet:

 

Káncz Csaba talán legőrültebb konteója szintén a magyar kormányfőhöz kapcsolódik, mert a közösségi oldalán az egyik posztjában azt állította: Mészáros Lőrinc Orbán Viktor féltestvére.

„Egy forrás szerint” a miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló nagyvállalkozó valódi apja tehát Orbán Győző, Orbán Viktor édesapja. Ez magyarázza a két ember között fennálló bizalmat, valamint azt is, hogy Mészáros Wikipédia-oldalán a „szülei” rovatban miért csak az anyja neve van feltüntetve – vélekedett Káncz Csaba.

Borítókép: Káncz Csaba (Forrás: Tűzfalcsoport)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

