Orbán Viktor megöléséről ábrándozik a Szőlő utcai botrányt kirobbantó álhírgyáros baloldali „szakértő”

A kormányról folyamatosan álhíreket gyártó baloldali „szakértő”, Káncz Csaba néhány nappal korábban azt az álhírt kezdte el terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér – kezdte bejegyzését a tényfeltáró Tűzfalcsoport. Mint emlékeztettek, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Parlamentben így fogalmazott:

Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.

A tényfeltárók szerint aki megtette, az minden bizonnyal Káncz Csaba lehetett. Egyelőre nem tudni, hogy ki az a befolyásos politikuscsalád, akire Kocsis célzott, de annak most utánanéztek, hogy ki az a magát jól értesült szakértőnek kiadó Káncz Csaba. Nagyon furcsa dolgokra bukkantak.

Káncz Csaba (Forrás: Facebook/Káncz Csaba)

Káncz Csaba Orbán Viktor megöléséről ábrándozik

A Tűzfalcsoport felidézte: Tuzson Bence miniszter és több sajtóorgánum arról beszélt, hogy külföldi titkosszolgálati vonal is felfedezhető a Szőlő utcai botrány ügyében. – Véletlen lenne, hogy Káncz korábban külföldi nagykövetségeknek dolgozott? Ráadásul Budapesten? Milyen ember is Káncz Csaba? Miről posztol, miért fontos? – sorjáztak a tényfeltárók kérdései.

Úgy vélték,

aligha normális dolog, ha egy baloldali politikus vagy újságíró nyíltan Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozik. Márpedig Káncz Csaba, a Privátbankár újságírója, önjelölt geopolitikai szakértő és Márki-Zay Péter korábbi embere pontosan ezt teszi hónapok óta.

Bejegyzéseiben rendre arról értekezik, hogy vagy az ukrán különleges erőknek, vagy valaki másnak el kellene számoltatnia a magyar kormányt, akár végzetes módon is.

Káncz Csaba azon baloldali szereplők közé tartozik, akik folyamatosan a hitelesség határán egyensúlyoznak. Nehéz eldönteni, hogy megnyilvánulásait valódi meggyőződés, politikai haszonszerzés vagy tudatos számítás vezérli. Az viszont biztos, hogy szoros kapcsolat fűzte Márki-Zay Péterhez, aki az előválasztáson saját jelöltjeként indította.

Márki-Zaytól Hadházyn át a halottgyalázásig

Márki-Zay bukása után Káncz átpártolt Hadházy Ákoshoz, sőt közösen is tüntettek az MTVA székháza előtt. Visszafogottsága nagyjából Hadházyéval vetekszik. A Mindenki Magyarországáért Mozgalom korábbi jelöltje, a baloldali nyilvánosság egyik megmondóembere, a nyugati propaganda és a vágyvezérelt baloldali politikai narratíva kritikátlan tartalomgyárosa ilyen stílusú posztokat tesz közzé:

Egy bájos csoportkép. Ha jól látom, az ott egy ügyesen kötött csomó OV nyakán.

Ez a mondat egyértelműen arra utal, hogy a baloldali politikus Orbán Viktor akasztásáról fantáziál.