Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban. Tuzson Bence a nyilvánosságra került kormányzati jelentés főbb megállapításait ismertette: kiskorú sértett nem volt, politikus neve nem merült fel. „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hangsúlyozta. A teljes jelentést a Magyar Nemzet részletesen ismerteti.

Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentésének főbb megállapításai:

· Sem fiatalkorú, sem politikus nem érintett az ügyben.

· Az eljárás kizárólag az intézet vezetőjéről szól, aki nagykorú nőkkel kapcsolatos prostitúciós ügyben gyanúsítható.

· A javítóintézet (!) feladata a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúk számára javítóintézeti ellátás és nevelés biztosítása. A javítóintézet – a köznyelvben fiatalkorúak börtöne – olyan intézet, amely 12–18 éves korú bűntetőeljárásban terheltként szereplő fiatalok nevelését végzi. A Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk javítóintézeti ellátását végzik.

· A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben büntető eljárás zajlik, az eljárásban eddig feltárt adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként sem elkövetőként nem érintett.

· Politikusok érintettsége teljes mértékben szóbeszédre épül.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

Szervezett politikai akció zajlik

Az akciót Kuslits Gábor szeptember 8-i interjúja indította el. Jámbor András napi posztokkal, videókkal napirenden tartotta, vizsgálóbizottságot kezdeményezett. Dobrev Klára is vizsgálóbizottságot javasolt, majd nyílt levelekkel felerősítette. Káncz Csaba, Molnár Áron, Vályi István, Rokker Zsolti és mások posztokkal, videókkal erősítették a narratívát.

Káncz Csaba hátterében brit titkosszolgálati kapcsolatok is felmerültek, így az akció mögött külső befolyás gyanúja sem zárható ki.

Tények a Szőlő utcai javítóintézetről és az ügy jogi lépéseiről: