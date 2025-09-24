Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Tuzson Bence: A miniszterek ártatlanok, alaptalanok a baloldal rágalmai a Szőlő utcai ügyben + videó

Tuzson Bence a közösségi oldalán közzétett videóban beszámolt a Szőlő utcai büntetőügyről készített kormányzati jelentésről, amely szerint nem merült fel kiskorú sértett, és politikus neve sem szerepelt az ügyben.

2025. 09. 24. 12:36
Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt próbálja sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány egyik politikusaként. Az eset kapcsán az igazságügyi miniszter fontos információkat osztott meg. Tuzson Bence a közösségi oldalán feltöltött videóban ismertette a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatos jelentés főbb megállapításait, amelyet a kormány megbízásából készített.

A politikus hangsúlyozta: 

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem merült fel, és minden alapot nélkülöző rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.

 „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence kiemelte, hogy feltárták: az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, amelyet az események és a nyilvánosságban tett megszólalások sorrendje is alátámaszt. 

A vizsgálat során idegen titkosszolgálati szál is felmerült.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 

a szükséges jogi lépéseket a felmerült kockázatok elhárítására azonnali hatállyal megtették, és a jelentést nyilvánosságra fogják hozni.

Amint a jelentés teljesen nyilvános lesz, a Magyar Nemzet beszámol a részletekről is. 

Borítókép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter (Fotó: MTI)


