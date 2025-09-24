Tuzson Bence: A miniszterek ártatlanok, alaptalanok a baloldal rágalmai a Szőlő utcai ügyben + videó

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt próbálja sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány egyik politikusaként. Az eset kapcsán az igazságügyi miniszter fontos információkat osztott meg. Tuzson Bence a közösségi oldalán feltöltött videóban ismertette a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatos jelentés főbb megállapításait, amelyet a kormány megbízásából készített.

A politikus hangsúlyozta:

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem merült fel, és minden alapot nélkülöző rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence kiemelte, hogy feltárták: az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, amelyet az események és a nyilvánosságban tett megszólalások sorrendje is alátámaszt.

A vizsgálat során idegen titkosszolgálati szál is felmerült.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

a szükséges jogi lépéseket a felmerült kockázatok elhárítására azonnali hatállyal megtették, és a jelentést nyilvánosságra fogják hozni.

Amint a jelentés teljesen nyilvános lesz, a Magyar Nemzet beszámol a részletekről is.

Borítókép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter (Fotó: MTI)