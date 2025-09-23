Dobrev KláraKocsis MátéDemokratikus Koalíció (DK)

Kocsis Máté elárulta, szerinte ki lehet „Zsolti bácsi”

„Tettükért, a sunyi sugalmazásokért bíróságon fognak felelni, minden szavukért helyt kell majd állniuk!” – szögezte le a közösségi oldalán Kocsis Máté, miután a Demokratikus Koalíció azt próbálja sejtetni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lehet a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett egyik politikus. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Dobrev Klára által bejelentett nyomravezetői díj kapcsán rámutatott: „ Ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel. Vajon miért nem mondják ki? Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek.” Kocsis Máté végül elárulta, szerinte ki is lehet az ügyben emlegetett „Zsolti bácsi”.

2025. 09. 23. 16:21
„Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére. Már ha ez szint. Ha igaz lenne, amit sunyin terjesztenek, akkor egyenesen kiállnának, és üvöltenék” – reagált Kocsis Máté a közösségi oldalán arra a hírre, miszerint Dobrev Klára ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér annak, aki megmondja, ki lehet az a „Zsolti bácsi”, vagyis a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett egyik politikus.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: „Ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel. Vajon miért nem mondják ki? Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására. Arról nem is beszélve, hogy a mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják ehhez a hamis politikai támadáshoz.”

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra is, hogy most azok a baloldali politikusok lázonganak, akik négy éve a parlamentben nem szavazták meg az általa benyújtott pedofilellenes törvény egyetlen részét sem, inkább a propagandistáikkal mentegették a pedofíliát a Népszava nevű kommunista szennylap hasábjain.

Úgy véli, ez nem túl hiteles. Szerinte mostanság a DK annyira küzd a túlélésért, hogy még a levitézlett és közröhejnek számító Lengyel Lászlót is visszahívták, és mellette a minap épp rágalmazásért elítélt, drogos bűnöző Juhász Pétert is bevetették a történet felépítéséhez. 

„Tettükért, a sunyi sugalmazásokért bíróságon fognak felelni, minden szavukért helyt kell majd állniuk!”

– szögezte le, majd hozzátette: ugyanúgy, ahogy már azok is büntetőeljárás előtt állnak, akik részt vettek a lejárató akció végrehajtásában, megszervezésében. 

„Az aljas személyeskedésük egy komoly bűnügyben csak annyira komolyan vehető, hogy ehelyütt elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi! Kérem, hogy a pénzt Dobrev asszony egy pedofilok áldozatait segítő szervezetnek utalja! Aztán ha mindenki jól kiszórakozta magát közülük, akkor lassan rátérhetünk a baloldali-liberális média, celebvilág és politika pedofilbűnözőinek ismertetésére” – zárta a bejegyzését Kocsis Máté.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

