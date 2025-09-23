  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Dobrev Klára könyörög az unióban, hogy ne adják ki Magyar Péter mentelmi jogát
Dobrev KláraTisza PártMagyar Péter

Dobrev Klára könyörög az unióban, hogy ne adják ki Magyar Péter mentelmi jogát

A DK politikusa a JURI bizottságban lobbizik azért, hogy ne függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát – közölte Zsigmond Barna Pál.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:43
Dobrev Klára Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Durva önleleplezés: Dobrev Klára elárulta, hogy egy kottából játszanak Magyar Péterrel!” – írja Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook-posztjában.

Az államtitkár kiemelte: „Dobrev Klára nyíltan azért lobbizik, hogy megvédje Magyar Pétert a felelősségre vonástól. Ma tárgyalja ugyanis a JURI szakbizottság Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Dobrev azt kéri a szociáldemokrata frakció tagjaitól, hogy mentsék meg Magyar Pétert az általa elkövetett súlyos bűnügyi ügy következményeitől. Botrány!”

A képviselő hozzátette: „Ahogy A tanú című klasszikus filmben is elhangzik: »Egy brancs maguk!« A baloldal mindig összezár, ha a saját embereiről van szó – de ha Magyarország érdekeinek védelméről, akkor rögtön Brüsszel oldalára állnak.”


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.