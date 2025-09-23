Dobrev Klára könyörög az unióban, hogy ne adják ki Magyar Péter mentelmi jogát

„Durva önleleplezés: Dobrev Klára elárulta, hogy egy kottából játszanak Magyar Péterrel!” – írja Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook-posztjában.

Az államtitkár kiemelte: „Dobrev Klára nyíltan azért lobbizik, hogy megvédje Magyar Pétert a felelősségre vonástól. Ma tárgyalja ugyanis a JURI szakbizottság Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Dobrev azt kéri a szociáldemokrata frakció tagjaitól, hogy mentsék meg Magyar Pétert az általa elkövetett súlyos bűnügyi ügy következményeitől. Botrány!”

A képviselő hozzátette: „Ahogy A tanú című klasszikus filmben is elhangzik: »Egy brancs maguk!« A baloldal mindig összezár, ha a saját embereiről van szó – de ha Magyarország érdekeinek védelméről, akkor rögtön Brüsszel oldalára állnak.”