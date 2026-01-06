Izrael antiszemitizmussal vádolja Zohran Mamdanit, New York új polgármesterét. A vád alapját a politikus új tisztségében meghozott első döntései adják. Mamdani már első munkanapján visszavonta elődje, Eric Adams több rendelkezését – írja a Die Weltwoche.
Izrael súlyos vádakat fogalmazott meg New York új polgármesterével szemben
Izrael antiszemitizmussal vádolja Zohran Mamdanit, aki a hivatalba lépése után azonnal több korábbi intézkedést is visszavont. New York új polgármesterének döntései komoly felháborodást váltottak ki Izrael és különböző zsidó szervezetek részéről egyaránt. Az izraeli külügyminisztérium szerint a polgármester lépései gyengíthetik az antiszemitizmus elleni fellépés sikerességét, Mamdani és környezete ugyanakkor visszautasítja a vádakat.
A visszavont rendelkezések közé tartozik például a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség, az IHRA által kidolgozott antiszemitizmus-definíció átvétele. Ez a meghatározás eddig keretként szolgált a New York-i hatóságoknak az antiszemita incidensek kezelésében – amit az új polgármester most hatályon kívül helyezett. Szintén hatályon kívül helyezték azokat a belső irányelveket, amelyek korlátozták az Izraellel szembeni bojkott- vagy tőkekivonási intézkedéseket. Ezek az előírások azt a célt szolgálták, hogy megakadályozzák a városi szervek részvételét politikai bojkottkampányokban.
További Külföld híreink
Az izraeli külügyminisztérium politikai üzenetként értékelte ezeket a lépéseket, és arra figyelmeztetett, hogy gyengülhetnek az antiszemitizmus elleni küzdelem egyértelmű irányelvei.
Mamdani és környezete visszautasítja a vádakat, hivatalos álláspontjuk szerint továbbra is elkötelezettek az antiszemitizmus elleni fellépés mellett.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt január elején, a 34 éves Zohran Mamdani lett New York új polgármestere, aki a Koránra tette a kezét, amikor hivatali esküt tett.
Borítókép: New York új polgármestere, Zohran Mamdani (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől
Magyarországon bőviít a német óriás.
Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét
Magyarország nem tolerálja az effajta támadásokat.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2026 tétje a háború vagy béke + videó
Nem mindegy, milyen jövőt választunk.
A németek már nem hisznek Merz kormányában
Kiderült, mi a legégetőbb probléma.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől
Magyarországon bőviít a német óriás.
Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét
Magyarország nem tolerálja az effajta támadásokat.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2026 tétje a háború vagy béke + videó
Nem mindegy, milyen jövőt választunk.
A németek már nem hisznek Merz kormányában
Kiderült, mi a legégetőbb probléma.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!