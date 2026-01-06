Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

antiszemitizmuspolgármesterNew YorkIzraelzohran mamdani

Izrael súlyos vádakat fogalmazott meg New York új polgármesterével szemben

Izrael antiszemitizmussal vádolja Zohran Mamdanit, aki a hivatalba lépése után azonnal több korábbi intézkedést is visszavont. New York új polgármesterének döntései komoly felháborodást váltottak ki Izrael és különböző zsidó szervezetek részéről egyaránt. Az izraeli külügyminisztérium szerint a polgármester lépései gyengíthetik az antiszemitizmus elleni fellépés sikerességét, Mamdani és környezete ugyanakkor visszautasítja a vádakat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 16:13
New York új polgármestere, Zohran Mamdani Fotó: JASON ALPERT-WISNIA Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Izrael antiszemitizmussal vádolja Zohran Mamdanit, New York új polgármesterét. A vád alapját a politikus új tisztségében meghozott első döntései adják. Mamdani már első munkanapján visszavonta elődje, Eric Adams több rendelkezését – írja a Die Weltwoche.

Izrael antiszemitizmussal vádolja New York új polgármesterét
Izrael antiszemitizmussal vádolja New York új polgármesterét. Fotó: Hans Lucas

A visszavont rendelkezések közé tartozik például a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség, az IHRA által kidolgozott antiszemitizmus-definíció átvétele. Ez a meghatározás eddig keretként szolgált a New York-i hatóságoknak az antiszemita incidensek kezelésében – amit az új polgármester most hatályon kívül helyezett. Szintén hatályon kívül helyezték azokat a belső irányelveket, amelyek korlátozták az Izraellel szembeni bojkott- vagy tőkekivonási intézkedéseket. Ezek az előírások azt a célt szolgálták, hogy megakadályozzák a városi szervek részvételét politikai bojkottkampányokban. 

Az izraeli külügyminisztérium politikai üzenetként értékelte ezeket a lépéseket, és arra figyelmeztetett, hogy gyengülhetnek az antiszemitizmus elleni küzdelem egyértelmű irányelvei.

Mamdani és környezete visszautasítja a vádakat, hivatalos álláspontjuk szerint továbbra is elkötelezettek az antiszemitizmus elleni fellépés mellett. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt január elején, a 34 éves Zohran Mamdani lett New York új polgármestere, aki a Koránra tette a kezét, amikor hivatali esküt tett.

 

Borítókép: New York új polgármestere, Zohran Mamdani (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu