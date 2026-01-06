Izrael súlyos vádakat fogalmazott meg New York új polgármesterével szemben

A visszavont rendelkezések közé tartozik például a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség, az IHRA által kidolgozott antiszemitizmus-definíció átvétele. Ez a meghatározás eddig keretként szolgált a New York-i hatóságoknak az antiszemita incidensek kezelésében – amit az új polgármester most hatályon kívül helyezett. Szintén hatályon kívül helyezték azokat a belső irányelveket, amelyek korlátozták az Izraellel szembeni bojkott- vagy tőkekivonási intézkedéseket. Ezek az előírások azt a célt szolgálták, hogy megakadályozzák a városi szervek részvételét politikai bojkottkampányokban.