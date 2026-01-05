IránIzraelTeheránizraeli miniszterelnökBenjamin Netanjahuiráni tüntetések

Irán Izraelt okolja, miközben saját válságával küzd

Irán vezetése ismét külső ellenséget nevezett meg, amikor az utcákon egyre nagyobb tömegek tiltakoznak a gazdasági összeomlás és a rezsim politikája ellen. Ezúttal Izrael került célkeresztbe: Teherán szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavai „aláássák a nemzeti egységet”, valójában azonban a hatalom láthatóan attól tart, hogy elveszíti az ellenőrzést a belső folyamatok felett.

Sebők Barbara
2026. 01. 05. 19:10
Teherán szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavai „aláássák a nemzeti egységet” Forrás: AFP
Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn azzal vádolta meg Izraelt – és vele együtt az Egyesült Államokat –, hogy erőszakra bujtanak fel, miután Netanjahu nyíltan együttérzését fejezte ki az iráni tüntetőkkel. Esmail Bakaei szerint a „cionista rezsim” minden alkalmat megragad, hogy megossza az iráni társadalmat, ezért a vezetésnek „ébernek kell maradnia” – erről ír a Times of Israel.

Irán vezetése ismét külső ellenséget nevezett meg
Irán vezetése ismét külső ellenséget nevezett meg Fotó: AFP

A vádak időzítése nem véletlen: az elmúlt napokban Irán több pontján is tömegek vonultak utcára. A tiltakozások eredetileg a megélhetési gondok miatt indultak, mára azonban egyre nyíltabban a rendszer ellen fordultak. A tömegek nem csillapodnak, annak ellenére sem, hogy a hatalom kemény fellépést ígért.

Emberi jogi szervezetek szerint a biztonsági erők és a tüntetők közötti összecsapásokban legalább húszan életüket vesztették, mióta december végén teheráni piaci árusok az utcára vonultak. 

A demonstrációk gyorsan terjedtek: az ország 31 tartományából 26-ban, több mint kétszáz helyszínen jelentek meg tiltakozók. 

A hatóságok körülbelül ezer letartóztatásról számoltak be.

Iránban egyre látványosabban erősödnek a rendszerellenes megmozdulások
A biztonsági erők és a tüntetők közötti összecsapásokban legalább húszan életüket vesztették Fotó: AFP

Izrael az iráni nép oldalán

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap, a heti kabinetülésen szólalt meg először nyilvánosan az iráni eseményekről. Szavai egyértelműek voltak: Izrael nem a rezsimmel, hanem az iráni néppel vállal közösséget.

Izrael kormánya és Izrael Állam azonosul az iráni nép szabadság, függetlenség és igazságosság iránti törekvéseivel

– fogalmazott Netanjahu, hozzátéve: elképzelhető, hogy történelmi pillanat előtt áll az ország, amikor az emberek saját kezükbe veszik a sorsukat. A kijelentés érzékenyen érintette Teheránt. Korábban izraeli tisztviselők óvatosabban nyilatkoztak a kérdésről, attól tartva, hogy az iráni vezetés ürügyként használhatja fel a megszólalásokat egy Izrael elleni lépéshez. Most azonban a miniszterelnök világossá tette Izrael álláspontját.

Mindeközben Irán a júniusi, Izraellel vívott tizenkét napos háborút követően azon dolgozik, hogy újjáépítse megrongált rakéta- és nukleáris kapacitásait. Nemzetközi szinten is egyre több a találgatás arról, hogy Izrael szükség esetén ismét katonai lépéseket tehet, ha úgy látja: Teherán fegyverprogramja újra veszélyt jelent. 

A rezsim kemény üzenete

A tüntetések gyorsan túlléptek a gazdasági követeléseken. Egyre gyakrabban hangzanak el kormányellenes jelszavak, ami nem előzmény nélküli Iránban. A társadalmi feszültség különösen a 22 éves Mahsa Amini 2022-es halála óta erősödött, amely akkor országos tiltakozáshullámot váltott ki. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási vezetője szombaton nyílt figyelmeztetést fogalmazott meg: szerinte „a lázadókat a helyükre kell tenni”. Hétfőn az iráni igazságszolgáltatás vezetője, Gholamhossein Mohseni Ejei is megerősítette ezt az üzenetet. 

Kijelentette: a hatóságok nem lesznek elnézőek a „lázadókkal” és azok támogatóival szemben, még ha formálisan el is ismerik a békés tüntetés jogát.

A rezsimhez közeli médiumok ugyanakkor azt állítják, hogy a demonstrációk lendülete csökken, ám a beszámolók erősen szelektívek. 

Az iráni rial az elmúlt évben több mint harmadával gyengült a dollárhoz képest és az infláció évek óta kétszámjegyű
Az iráni rial az elmúlt évben több mint harmadával gyengült a dollárhoz képest, és az infláció évek óta két számjegyű Fotó: AFP

Összeomló gazdaság, növekvő elégedetlenség

A tiltakozások hátterében elsősorban a súlyos gazdasági válság áll. Az iráni rial az elmúlt évben több mint harmadával gyengült a dollárhoz képest és az infláció évek óta kétszámjegyű. Decemberben a kormány a benzin árát is megemelte, tovább növelve a lakosság terheit. 

A vezetés háromhavonta vizsgálná felül az árakat, ami újabb drágulások lehetőségét vetíti előre. 

Eközben az ország víz- és áramellátási gondokkal küzd, a nemzetközi szankciók pedig tovább szűkítik a mozgásteret. 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

