Irán Izraelt okolja, miközben saját válságával küzd

Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn azzal vádolta meg Izraelt – és vele együtt az Egyesült Államokat –, hogy erőszakra bujtanak fel, miután Netanjahu nyíltan együttérzését fejezte ki az iráni tüntetőkkel. Esmail Bakaei szerint a „cionista rezsim” minden alkalmat megragad, hogy megossza az iráni társadalmat, ezért a vezetésnek „ébernek kell maradnia” – erről ír a Times of Israel.

Irán vezetése ismét külső ellenséget nevezett meg Fotó: AFP

A vádak időzítése nem véletlen: az elmúlt napokban Irán több pontján is tömegek vonultak utcára. A tiltakozások eredetileg a megélhetési gondok miatt indultak, mára azonban egyre nyíltabban a rendszer ellen fordultak. A tömegek nem csillapodnak, annak ellenére sem, hogy a hatalom kemény fellépést ígért.