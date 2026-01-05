halálos áldozatIrántüntetés

Tovább fokozódtak a tüntetések Iránban, Trump súlyos figyelmeztetést küldött

Nyugat-Iránban az országos tiltakozások halálos áldozatokat is követelő összecsapásokba fajultak. Trump egyértelmű figyelmeztetést küldött az országnak. Sajtóinformációk szerint Ali Hamenei legfőbb iráni vezetőnek kész terve van egy esetleges menekülésre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 6:16
Egy iráni nő az ország zászlaját lobogtatja Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
Videófelvételek és szemtanúk beszámolói szerint a nyugat-iráni Maleksáhiban a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, aminek következtében több ember életét vesztette, illetve megsérült. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban bejegyzést tett közzé a Truth Social-oldalán, amelyben méltatta az iráni tüntetők melletti kiállását, és hangsúlyozta, hogy nem ismételte meg Barack Obama „kudarcát” a tiltakozók támogatásában. A tüntetések vasárnap is folytatódtak, immár nyolcadik napja tartanak.  Összecsapásokról számoltak be Teherán központjában, ahol a biztonsági erők nagy számban vonultak fel a főváros több pontján, hogy szétoszlassák a tüntetőket.

Halálos áldozatokat követelő összecsapások alakultak ki az országos tiltakozások során Iránban (Forrás: X)
Az éjszaka folyamán a tüntetések több tucat városban fokozódtak, a biztonsági erők pedig éles lőszerrel, letartóztatásokkal és nagy létszámú bevetéssel reagáltak. Az egyetemek, bazárok és tartományi városok továbbra is a zavargások középpontjában álltak.

A HRANA jelentése szerint legalább 19 tüntető és egy biztonsági erő tagjai haltak meg az Iránban nyolc napja tartó tüntetések során, amelyek országszerte 222 helyszínen terjedtek el, és 26 tartomány 78 városában tartottak tüntetéseket.

Trump figyelmeztette Iránt

Az Egyesült Államok „nagy figyelemmel” követi az iráni eseményeket – mondta Donald Trump elnök vasárnap este az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

Ha úgy kezdenek embereket megölni, mint korábban, akkor szerintem az Egyesült Államok nagyon keményen meg fogja őket büntetni

– figyelmeztetett.

A The Times értesülései szerint Ali Khamenei legfőbb vezetőnek van "B" tartalék terve: Iránból Moszkvába menekülne, legfeljebb 20 közeli munkatársával és családtagjaival, ha a zavargások fokozódnak, és a biztonsági erők dezertálnak vagy nem tudják elfojtani a tüntetéseket.

Az Iran International megerősítése szerint sokan megsérültek lőfegyverekből vagy sörétes puskákból leadott lövések következtében, amelyeket az iráni biztonsági erők használtak a tiltakozások során.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta első nyilvános beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és fellépésük elfojtására szólított fel.

Az iráni tiltakozásokhoz kapcsolódó friss jelentések szerint vasárnap erős biztonsági jelenlétről számoltak be Teherán fő bazárjában. Egy, a tüntetésekkel kapcsolatban álló Telegram-csatorna közlése alapján nagyszámú biztonsági erőt vezényeltek ki a teheráni bazár teljes területére. Ezzel párhuzamosan egy iráni parlamenti képviselő is megszólalt a demonstrációk okairól. Ahmad Naderi, a törvényhozás elnökségi tagja vasárnap kijelentette: 

a tiltakozások egyik fő kiváltó oka az elszabadult infláció és a nemzeti valuta instabilitása.

Bírálta a kormányt, mondván, nincs valódi szándék a deviza- és aranypiac rendbetételére. Megfogalmazása szerint az árfolyamok emelkedése és a kormányzati koordináció hiánya közvetlenül vezetett a tüntetésekhez. Hozzátette: a gyorsuló infláció elsősorban a középosztályt és a leginkább rászoruló rétegeket sújtja, ami széles körű társadalmi elégedetlenséget váltott ki.

A videófelvételek tanúsága szerint a kelet-iráni Mashhad városában a biztonsági erők erőszakkal léptek fel a tüntetőkkel szemben.

Az egyik felvételen egy fiatal férfit gumibottal ütnek, majd egy motorkerékpárral próbálják elütni, egy másik jelenetben pedig egy fiatal nő kiabál a rendfenntartókkal, miközben megpróbálja megvédeni magát.

Vasárnap megszólalt az emigrációban élő iráni herceg, Reza Pahlavi is, aki közösségi médiában közzétett üzenetében arra szólította fel a tüntetőket, hogy tartsák ellenőrzésük alatt az utcákat, és útlezárásokkal akadályozzák meg a hatóságok fellépését.

Bejegyzésében dicsérte a tiltakozók bátorságát, egységre és fegyelemre szólított fel, és kijelentette: „A győzelem a tiétek.” Külön kiemelte a fiatalokat, akiket „V generációnak” nevezett, utalva a győzelemre.

Borítókép: Iráni nő az ország zászlajával (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bogár László
idezojelekVenezuela

Kaland Caracasban

Bogár László avatarja

Bár Venezuela messze van, de az ott mostanában lejátszódó dologok egy pillanat alatt nagyon közelivé tudnak válni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

