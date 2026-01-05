Videófelvételek és szemtanúk beszámolói szerint a nyugat-iráni Maleksáhiban a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, aminek következtében több ember életét vesztette, illetve megsérült. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban bejegyzést tett közzé a Truth Social-oldalán, amelyben méltatta az iráni tüntetők melletti kiállását, és hangsúlyozta, hogy nem ismételte meg Barack Obama „kudarcát” a tiltakozók támogatásában. A tüntetések vasárnap is folytatódtak, immár nyolcadik napja tartanak. Összecsapásokról számoltak be Teherán központjában, ahol a biztonsági erők nagy számban vonultak fel a főváros több pontján, hogy szétoszlassák a tüntetőket.
Tovább fokozódtak a tüntetések Iránban, Trump súlyos figyelmeztetést küldött
Nyugat-Iránban az országos tiltakozások halálos áldozatokat is követelő összecsapásokba fajultak. Trump egyértelmű figyelmeztetést küldött az országnak. Sajtóinformációk szerint Ali Hamenei legfőbb iráni vezetőnek kész terve van egy esetleges menekülésre.
Az éjszaka folyamán a tüntetések több tucat városban fokozódtak, a biztonsági erők pedig éles lőszerrel, letartóztatásokkal és nagy létszámú bevetéssel reagáltak. Az egyetemek, bazárok és tartományi városok továbbra is a zavargások középpontjában álltak.
A HRANA jelentése szerint legalább 19 tüntető és egy biztonsági erő tagjai haltak meg az Iránban nyolc napja tartó tüntetések során, amelyek országszerte 222 helyszínen terjedtek el, és 26 tartomány 78 városában tartottak tüntetéseket.
Trump figyelmeztette Iránt
Az Egyesült Államok „nagy figyelemmel” követi az iráni eseményeket – mondta Donald Trump elnök vasárnap este az Air Force One fedélzetén újságíróknak.
Ha úgy kezdenek embereket megölni, mint korábban, akkor szerintem az Egyesült Államok nagyon keményen meg fogja őket büntetni
– figyelmeztetett.
A The Times értesülései szerint Ali Khamenei legfőbb vezetőnek van "B" tartalék terve: Iránból Moszkvába menekülne, legfeljebb 20 közeli munkatársával és családtagjaival, ha a zavargások fokozódnak, és a biztonsági erők dezertálnak vagy nem tudják elfojtani a tüntetéseket.
Az Iran International megerősítése szerint sokan megsérültek lőfegyverekből vagy sörétes puskákból leadott lövések következtében, amelyeket az iráni biztonsági erők használtak a tiltakozások során.
Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta első nyilvános beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és fellépésük elfojtására szólított fel.
Az iráni tiltakozásokhoz kapcsolódó friss jelentések szerint vasárnap erős biztonsági jelenlétről számoltak be Teherán fő bazárjában. Egy, a tüntetésekkel kapcsolatban álló Telegram-csatorna közlése alapján nagyszámú biztonsági erőt vezényeltek ki a teheráni bazár teljes területére. Ezzel párhuzamosan egy iráni parlamenti képviselő is megszólalt a demonstrációk okairól. Ahmad Naderi, a törvényhozás elnökségi tagja vasárnap kijelentette:
a tiltakozások egyik fő kiváltó oka az elszabadult infláció és a nemzeti valuta instabilitása.
További Külföld híreink
Bírálta a kormányt, mondván, nincs valódi szándék a deviza- és aranypiac rendbetételére. Megfogalmazása szerint az árfolyamok emelkedése és a kormányzati koordináció hiánya közvetlenül vezetett a tüntetésekhez. Hozzátette: a gyorsuló infláció elsősorban a középosztályt és a leginkább rászoruló rétegeket sújtja, ami széles körű társadalmi elégedetlenséget váltott ki.
A videófelvételek tanúsága szerint a kelet-iráni Mashhad városában a biztonsági erők erőszakkal léptek fel a tüntetőkkel szemben.
Az egyik felvételen egy fiatal férfit gumibottal ütnek, majd egy motorkerékpárral próbálják elütni, egy másik jelenetben pedig egy fiatal nő kiabál a rendfenntartókkal, miközben megpróbálja megvédeni magát.
További Külföld híreink
Vasárnap megszólalt az emigrációban élő iráni herceg, Reza Pahlavi is, aki közösségi médiában közzétett üzenetében arra szólította fel a tüntetőket, hogy tartsák ellenőrzésük alatt az utcákat, és útlezárásokkal akadályozzák meg a hatóságok fellépését.
Bejegyzésében dicsérte a tiltakozók bátorságát, egységre és fegyelemre szólított fel, és kijelentette: „A győzelem a tiétek.” Külön kiemelte a fiatalokat, akiket „V generációnak” nevezett, utalva a győzelemre.
Borítókép: Iráni nő az ország zászlajával (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet
Kijev egy része áram nélkül maradt.
Washington lépett, Peking mérlegel – Maduro ügye túlmutat Venezuelán
A kínai vezetés élesen reagált a történtekre.
Iráni legfőbb vezető: Teherán nem enged az ellenségnek
Az ajatollah kemény fellépést ígért.
Egyszerre éleződtek ki a világpolitikai feszültségek több térségben
Napi hírösszefoglaló.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet
Kijev egy része áram nélkül maradt.
Washington lépett, Peking mérlegel – Maduro ügye túlmutat Venezuelán
A kínai vezetés élesen reagált a történtekre.
Iráni legfőbb vezető: Teherán nem enged az ellenségnek
Az ajatollah kemény fellépést ígért.
Egyszerre éleződtek ki a világpolitikai feszültségek több térségben
Napi hírösszefoglaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!