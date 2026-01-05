Tovább fokozódtak a tüntetések Iránban, Trump súlyos figyelmeztetést küldött

Az éjszaka folyamán a tüntetések több tucat városban fokozódtak, a biztonsági erők pedig éles lőszerrel, letartóztatásokkal és nagy létszámú bevetéssel reagáltak. Az egyetemek, bazárok és tartományi városok továbbra is a zavargások középpontjában álltak.

A HRANA jelentése szerint legalább 19 tüntető és egy biztonsági erő tagjai haltak meg az Iránban nyolc napja tartó tüntetések során, amelyek országszerte 222 helyszínen terjedtek el, és 26 tartomány 78 városában tartottak tüntetéseket.

Trump figyelmeztette Iránt

Az Egyesült Államok „nagy figyelemmel” követi az iráni eseményeket – mondta Donald Trump elnök vasárnap este az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

Ha úgy kezdenek embereket megölni, mint korábban, akkor szerintem az Egyesült Államok nagyon keményen meg fogja őket büntetni

– figyelmeztetett.

A The Times értesülései szerint Ali Khamenei legfőbb vezetőnek van "B" tartalék terve: Iránból Moszkvába menekülne, legfeljebb 20 közeli munkatársával és családtagjaival, ha a zavargások fokozódnak, és a biztonsági erők dezertálnak vagy nem tudják elfojtani a tüntetéseket.

Az Iran International megerősítése szerint sokan megsérültek lőfegyverekből vagy sörétes puskákból leadott lövések következtében, amelyeket az iráni biztonsági erők használtak a tiltakozások során.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei szombaton, a zavargások kezdete óta első nyilvános beszédében „rendbontóknak” nevezte a tüntetőket, és fellépésük elfojtására szólított fel.

Az iráni tiltakozásokhoz kapcsolódó friss jelentések szerint vasárnap erős biztonsági jelenlétről számoltak be Teherán fő bazárjában. Egy, a tüntetésekkel kapcsolatban álló Telegram-csatorna közlése alapján nagyszámú biztonsági erőt vezényeltek ki a teheráni bazár teljes területére. Ezzel párhuzamosan egy iráni parlamenti képviselő is megszólalt a demonstrációk okairól. Ahmad Naderi, a törvényhozás elnökségi tagja vasárnap kijelentette:

a tiltakozások egyik fő kiváltó oka az elszabadult infláció és a nemzeti valuta instabilitása.