Iránzavargásoktüntetés

Iránban több halálos áldozata van a napok óta tartó zavargásoknak + videó

Többen életüket vesztették Iránban a napok óta tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során – jelentették csütörtökön iráni hírügynökségek és jogvédő csoportok. Különböző források szerint a zavargásokban eddig legkevesebb hét ember vesztette életét. A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 6:46
Illusztráció Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Farsz helyi hírügynökség egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta: csütörtök reggel a nyugat-iráni Lordeganban több ember meghalt a rendfenntartók és a felfegyverzett tüntetők közötti összecsapásokban. A jelentés szerint Loresztán tartományban a zavargásokban három tüntető halt meg, amikor megpróbáltak behatolni egy rendőrőrsre; az összecsapásban tizenheten megsebesültek. A Loresztán tartománybeli Azna városában a közösségi médiában terjedő – független forrásból nem ellenőrizhető – felvételeken maszkos emberek autókat gyújtanak fel és kövekkel dobálják a rendfenntartókat, miközben lövések hallatszanak.

TEHRAN, IRAN - JANUARY 01: People commemorate Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) Lieutenant General and Commander of the Quds Force Qasem Soleimani, during a ceremony marking the 6th anniversary of his death, at the Mosallah Mosque in Tehran, Iran, on January 01, 2026. Soleimani was killed on 03 January 2020 in a targeted US airstrike at the Baghdad airport, Iraq. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Photo by Fatemeh Bahrami / Anadolu via AFP) A jelenleg is tartó zavargásokban már többen meghaltak
Illusztráció. A jelenleg is tartó zavargásokban már többen meghaltak
Fotó: AFP 

A Hengav nevű kurd jogvédő szervezet ugyancsak halálos áldozatokról számolt be, és közölte, a biztonsági erők éles lőszert használtak a demonstrálók ellen.

Jogvédők szerint szerdán Iszfahán tartományban lelőttek egy tüntetőt, míg az éjszaka folyamán a nyugati Kuhdast városban a Baszidzs önkéntes félkatonai alakulat egyik tagja is meghalt. A Forradalmi Gárda elithadsereg csütörtökön megerősítette, hogy a hozzá köthető Baszidzs milícia egyik tagja, Amirhosszam Hodajari Fard életét vesztette. Közlésük szerint a zavargásokban további tizenhárom milicista is megsebesült.

Aktivisták szerint súlyos zavargások voltak Fársz, Csahármahál-Bahtijári és Kermánsáh tartományokban is. A Fársz tartománybeli Marvdasztban tömegek vonultak az utcára; páncélozott járműveket és motorkerékpáros egységeket vetettek be a tüntetők ellen.

A tiltakozások vasárnap kezdődtek, amikor kereskedők és más üzlettulajdonosok demonstrációba és sztrájkba kezdtek, bezárták üzletüket több nagyvárosban. Azóta diákok és mások is csatlakoztak a megmozdulásokhoz, a hatóságok pedig több tartományban őrizetbe vettek tüntetőket. A kormány szerdán rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el az ország nagy részére – hivatalosan a hideg idő miatt.

A tiltakozások idején az ország gazdaságát súlyos nyugati szankciók terhelik, az infláció 40 százalék fölött jár, a reál értéke pedig az elmúlt évben nagyjából a felére gyengült a dollárral szemben. A feszültséget tovább növelték a júniusi izraeli és amerikai légicsapások, amelyek iráni nukleáris és katonai létesítményeket értek. A kormány szóvivője közölte, hogy a hatóságok tárgyalást kezdeményeznek kereskedők és szakszervezeti képviselők bevonásával. Jogvédők szerint több városban továbbra is erős a biztonsági jelenlét, és szórványos összecsapásokról, valamint leadott lövésekről tájékoztatnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.