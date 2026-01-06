Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

tűzfalcsoportfővárosi törvényszéktisza párt

A Fővárosi Törvényszéknél van a tiszás applikációt használó bírák ügye

A Kúria után már a Fővárosi Törvényszék is vizsgálódik a tiszás applikációt használó bírák ügyében – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A portál szerint ugyanakkor az egymásnak továbbított ügyek és a folyamatos határidő-hosszabbítások azt a benyomást keltik, mintha az érintett intézmények nem vizsgálni, hanem elodázni szeretnék a felelősségi kérdéseket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 15:34
Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook
A Kúria mellett a Fővárosi Törvényszék is vizsgálódik a tiszás applikációt használó bírák ügyében – számolt be róla a Tűzfalcsoport. Mint ismert, aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek. Lapunk információi szerint a Fővárosi Törvényszék elnökéhez továbbították azt a közérdekű bejelentést, amelyben Tényi István kérte: 

ha megállapítható a bírói hivatás megsértése, induljon fegyelmi eljárás azok ellen a bírák ellen, akik letöltötték a Tisza Párt applikációját.

A Tűzfalcsoport most azt is megtudta, hogy bár az Országos Bírósági Hivatal szerint az Országos Bírói Tanács (OBT) jogosult az érintett bírók ügyében vizsgálódni, az OBT ennek ellenére a törvényszéknek passzolta tovább a labdát.

 

Nem vizsgálni, hanem elodázni szeretnék a felelősségi kérdéseket?

A portál birtokába került dokumentum szerint a Kúria tavaly december 10-én arról tájékoztatott, hogy a közérdekű bejelentések elintézésére főszabály szerint harminc nap áll rendelkezésre, azonban indokolt esetben ez az idő meghosszabbítható. A Kúria jelezte: 

a bejelentésben foglalt körülmények feltárása miatt az ügy vizsgálata harminc napnál hosszabb időt vesz igénybe, de legfeljebb három hónapon belül lezárják az eljárást.

A jogszabály ugyanakkor a portál szerint rögzíti: a panasz vagy közérdekű bejelentés elintézése semmilyen esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

A lap tájékoztatása szerint az Országos Bírósági Hivatal egy 2025. november 13-án kelt levelében megerősítette: a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása az egész társadalom érdekét szolgálja. A hivatal ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bejelentés egy része az Országos Bírói Tanácsot érinti, ezért azt – törvényi kötelezettség alapján – az OBT elnökének továbbították.

A Tűzfalcsoport szerint a történet itt vett váratlan fordulatot. 

Az OBT egy 2025. november 25-én kelt hivatalos dokumentumban ugyanis hatásköri hiányra hivatkozva továbbította a közérdekű bejelentést a Fővárosi Törvényszék elnökének.

A tanács indoklása szerint a beadványban érintett bíró 2024 januárjától már nem tagja az OBT-nek, így fegyelmi felelősségének vizsgálata a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági vezető hatáskörébe tartozik. A Tűzfalcsoport ugyanakkor megjegyzi: sajtóhírek szerint időközben egy OBT-póttag érintettsége is felmerült az ügyben.

Az ügy végül a Fővárosi Törvényszéknél kötött ki, amely 2025. december 19-én arról tájékoztatott: a harmincnapos ügyintézési határidőt további harminc nappal meghosszabbítják.

A Tűzfalcsoport szerint az egymásnak továbbított ügyek és a folyamatos határidő-hosszabbítások azt a benyomást keltik, mintha az érintett intézmények nem vizsgálni, hanem elodázni szeretnék a felelősségi kérdéseket.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

 

