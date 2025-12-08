Tisza Világfővárosi törvényszékTényi István

Fegyelmi eljárás indul a Tisza Párt telefonos alkalmazását letöltő bírók ellen?

A Fővárosi Törvényszék elnökéhez továbbították azt a közérdekű bejelentést, amelyben Tényi István kérte: ha megállapítható a bírói hivatás megsértése, induljon fegyelmi eljárás azok ellen a bírák ellen, akik letöltötték a Tisza Párt applikációját.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 6:36
Tisza Világ applikáció Forrás: Facebook/Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október utolsó napján hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón, amely kétszázezer nevet és a hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmazott. Már az ügy kirobbanásakor minden jel arra utalt, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki az irdatlan méretű lista. Később ezt több, szakportálokon és a közösségi médiában közzétett vélemény és bizonyíték is alátámasztotta, sőt a Tisza Párt közlése is. Az ügyben ráadásul a rendőrség nyomozást indított.

Baloldali közszereplők és bírók

A kiszivárgott adatbázisban tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai, közéleti szereplői. Később kiderült: aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

A Tűzfalcsoport informátora szerint, amennyiben az adatok valóban a Tisza Világ applikációból származnak, és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt egyáltalán megtehették-e. A bírói etikai kódex 1. cikke alapján ugyanis „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen.”

Döntés még nincs

Tényi István mindezek miatt közérdekű bejelentést tett, amelyet a Fővárosi Törvényszék elnökének továbbítottak. Tényi azt kérte, amennyiben megállapítható a bírói hivatás megsértése, kezdeményezzenek fegyelmi eljárást. Döntés egyelőre nincs az ügyben.

add-square Tisza-adatbotrány

Schiffer András kemény üzenetet küldött: A tiszás bíráknak le kell mondaniuk + videó

Tisza-adatbotrány 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekháború

Beárazott háború

Bogár László avatarja

Európának minden esélye meglett volna arra, hogy az amerikai birodalommal tárgyalásos úton rendezze annak az eurázsiai együttműködés létéből eredő frusztrációját, most azt ajánlja, hogy inkább közösen „győzzék le” Oroszországot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.