Fegyelmi eljárás indul a Tisza Párt telefonos alkalmazását letöltő bírók ellen?

Október utolsó napján hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón, amely kétszázezer nevet és a hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmazott. Már az ügy kirobbanásakor minden jel arra utalt, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki az irdatlan méretű lista. Később ezt több, szakportálokon és a közösségi médiában közzétett vélemény és bizonyíték is alátámasztotta, sőt a Tisza Párt közlése is. Az ügyben ráadásul a rendőrség nyomozást indított.

Baloldali közszereplők és bírók

A kiszivárgott adatbázisban tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai, közéleti szereplői. Később kiderült: aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

A Tűzfalcsoport informátora szerint, amennyiben az adatok valóban a Tisza Világ applikációból származnak, és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt egyáltalán megtehették-e. A bírói etikai kódex 1. cikke alapján ugyanis „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen.”

Döntés még nincs

Tényi István mindezek miatt közérdekű bejelentést tett, amelyet a Fővárosi Törvényszék elnökének továbbítottak. Tényi azt kérte, amennyiben megállapítható a bírói hivatás megsértése, kezdeményezzenek fegyelmi eljárást. Döntés egyelőre nincs az ügyben.