Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Látszólag több furcsaság is körüllengte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) legutóbbi közleményeit, amelyeket a Tisza Párt adatszivárgási botránya kapcsán adtak ki. A hivatal több körben is reagált arra, hogy a Tisza Világ mobilapplikációról október elején közel húszezer, majd valamivel több mint egy hete kétszázezer felhasználó személyes adatai kerültek ki a világhálóra, ám közben változott a hangsúly a NAIH álláspontjában.

Az október 31-én történt tömeges adatszivárgás kapcsán a hivatal november 7-én kiadott újabb közlésében például már elsősorban a médiaszolgáltatók szerepével foglalkoztak,

míg úgy tűnt, a Tisza felelősségével kapcsolatban kevésbé markáns véleményt fogalmaztak meg, mint amire maga a párt aktivistái számítottak.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke segítségével igyekeztünk feloldani ezeket az ellentmondásokat. Egyebek mellett azt, hogy míg a hatóság a múlt pénteki közleményében úgy vélte, bűncselekményt követett el az az ismeretlen személy, aki a kiszivárgott adatokból készített egy térképet, amely alapján a Tisza Világ applikáció felhasználóira rá lehet keresni, az október elején a világhálóra kikerült adathalmazzal kapcsolatban nem fogalmaztak meg hasonló véleményt. Holott utóbbi ugyanúgy tartalmazta azokat a személyes adatokat, amelyekkel beazonosíthatók az érintett Tisza-szimpatizánsok.

Érzékeny pártszimpátiák

Péterfalvi Attila kérdésünkre egyrészt a jóval nagyobb létszámot említette – az október eleji szivárgásban a Tisza közlése szerint mintegy 1500 szimpatizánsuk adatai kerültek ki –, másrészt a térkép által jóval egyszerűbbé váló rákeresést az adott személyekre. – Ha például a 2023 eleji budapesti Antifa-támadásokra gondolunk, akkor ott pusztán a vélt politikai nézeteik miatt bántalmaztak magyar állampolgárokat.

Most névvel, lakcímmel ott van kétszázezer ember a politikai szimpátiájával együtt és gombnyomásra bárki beazonosíthatja, megkeresheti őket és különféle atrocitásoknak lehetnek kitéve.

Ha ezt nem tekintenénk bűncselekménynek, mit ér a magánélet védelme? Úgy gondolom, ez példa nélküli jogsértés – fogalmazott a NAIH elnöke, hozzátéve: ezért szólította fel a médiaszolgáltatókat, hogy haladéktalanul távolítsák el a térkép linkjét a honlapjukról.