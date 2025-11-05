Exkluzív információkhoz jutott a Magyar Nemzet a gigantikus tiszás adatszivárgásról

Rosta Bendegúz a Tisza Párt júliusi kongresszusán (balról az első)

Magyar Péter hazudott

A sajtóbeszámolókra reagálva Rosta azt írta, hogy a hír igaz. Közölte a csoport többi tagjával azt is, hogy október 5-én szivárgott ki az adatbázis a Tisza Világból és akkor az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata kikerült.

Képernyőfotó a tiszás Signal-csoport üzenetváltásairól.

Erről a csoport tagjai közül sem tudott senki, meg is kérdezték Rostát, hogy belső szivárogtatás vagy külső támadás történt. Erre az informatikus azt mondta, vizsgálják a történteket. Vasárnap este tehát még nem tudott biztosat a Tisza informatikai csapata a körülményekről, Magyar Péter mégis éppen ekkor tette közzé a Facebookon a korábban már említett, orosz hekkertámadásról szóló állításait.

Képernyőfotó a tiszás Signal-csoport üzenetváltásairól.

Valami nagyon nem stimmel a pártelnök magyarázkodásával

Az általunk megismert beszélgetésben van egy másik igen érdekes mozzanat is. Az egyik tiszás csoporttag ugyanis arra hívta fel a többiek figyelmét, vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst. De legalább ennyire kellemetlen lenne Magyar Péter számára az is, ha kiderülne, hogy egy hónapon keresztül nem vették észre, mekkora szivárgás történt az applikációjukból. Ez utóbbi lehetőség azért is lenne rendkívül kínos, mert a Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban arról beszélt a sajtóban, hogy informatikusaik heroikus küzdelmet folytatva verik vissza hónapok óta az orosz hekkerek támadásait. Ehhez képest rendkívül dilettánsnak tűnnének a Tisza szakemberei, ha kiderülne: közel egy hónapig nem érzékelték, hogy kikerültek a felhasználók személyes adatai.

Képernyőfotó a tiszás Signal-csoport üzenetváltásairól.

A tiszások mindent eltávolíttattak

De térjünk vissza a zárt tiszás Signal-csoporthoz, Rosta Bendegúz ugyanis vasárnap arról is részletesen beszélt, hogyan próbálták a párt informatikusai eltüntetni az adatszivárgás nyomait. Elmondása szerint a Redditről egy Tisza sziget-tag távolíttatta el azonnal – mind a két – bejegyzést, a Prohardver fórumáról pedig ő maga egy személyes ismerősén keresztül, hozzávetőleg másfél órán belül. (Hozzátesszük: ez sem bizonyult elég gyorsnak, a Magyar Nemzet munkatársa ugyanis olvasta a posztot, annak legfontosabb megállapításai pedig szerepelnek is az adatszivárgásról beszámoló cikkünkben.) Rosta közölte a csoporttagokkal azt is, hogy a négy külföldi oldalról is eltávolíttatták a kiszivárgott adatbázist. Ugyanakkor utalt rá, hogy ami egyszer kikerült, az kint van, vagyis a lista máshonnan is elérhető lehet, akármikor.