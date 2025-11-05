Exkluzív információkhoz jutott a Magyar Nemzet a gigantikus tiszás adatszivárgásról

- A Magyar Nemzet exkluzív, eddig nem ismert információkhoz jutott a Tisza Párt egyik belső csoportjából.
- Megismertük a párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a beszámolóját az adatszivárgás részleteiről.
- Eszerint már október 5-én kikerülhetett a Tisza Világ alkalmazásból a kétszázezer tiszás minden ott lévő adata.
- Miután a kiszivárgott hatalmas adatbázis megjelent több nemzetközi honlapon, a Tisza informatikai csapata minden követ megmozgatott, hogy mindenhonnan eltüntessék a listát, és eltávolították azokat a magyar bejegyzéseket is, amelyek a példátlan adatszivárgásra hívták volna fel a hazai közvélemény figyelmét.
- Vasárnap este még a Tisza informatikusai sem tudták, hogyan kerültek ki október elején az adatok. Ez egyúttal azt jelenti, hogy vasárnap este Magyar Péter hazugságot állított, amikor orosz szolgálatok által megrendelt hekkertámadásra fogta az irdatlan adathalmaz kiszivárgását.
A nyilvánosság előtt eddig nem ismert exkluzív információkhoz jutott a Magyar Nemzet a Tisza adatszivárgásáról. Olyan részletekről szeretünk tudomást, amelyek a Tisza Párt egyik vezető informatikusától származnak.
Lapunk kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. Az érintett a csoportról elmondta, hogy több mint százan lehetnek benne: egyesek a Tisza párt informatikai csapatában dolgoznak, mások – nem szakmabeliek – a Tisza Világ applikáció elindulásakor segítettek valamilyen formában. Itt jelentek meg múlt vasárnap, november 2-án a súlyos információk.
Ez történt eddig
Elöljáróban fel kell idéznünk a Tisza adatszivárgási botrányának legfontosabb mozzanatait, ezek ismeretében lehet a leginkább érzékelni az új információk jelentőségét.
Szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.