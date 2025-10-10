Radnai Márk fejét vennék a Tisza Pártban

Elképesztő harag zúdult Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai – mondta el lapunknak egy Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátorunk. Kiemelte,

Magyar Péter az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta, ugyanis ő volt felelős a Tisza Világért. Azonban Péter akármennyire is akarja, nem tudja leváltani Radnait, túl erős a hátszele.

Az informátorunk szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varr.

Radnait a Tisza Világ miatt bántja, Tarr Zoltán a szánalmas EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve, Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket, amelyek közül több is irányíthatatlan jóformán

– emelte ki az informátorunk.

A felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy tegnap a Tisza Párt a sziget tagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.

Forrás: Magyar Nemzet

A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják,

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem tesz említést, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezi a botrányt.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben.