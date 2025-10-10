Radnai MárkTisza VilágapplikációbotrányMagyar Péter

Radnai Márk fejét vennék a Tisza Pártban

Kiszivárgott felhasználói adatok kavartak vihart a Tisza Párt háza táján: a Tisza Világ applikáció botránya miatt most Radnai Márk alelnök került a célkeresztbe. Információink szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnait tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja – belső forrásaink szerint ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 14:12
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és mindenese Radnai Márk az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. Fotó: Hatlaczki Balázs
Elképesztő harag zúdult Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai – mondta el lapunknak egy Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátorunk. Kiemelte, 

Magyar Péter az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta, ugyanis ő volt felelős a Tisza Világért. Azonban Péter akármennyire is akarja, nem tudja leváltani Radnait, túl erős a hátszele.

Az informátorunk szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varr. 

Radnait a Tisza Világ miatt bántja, Tarr Zoltán a szánalmas EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve, Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket, amelyek közül több is irányíthatatlan jóformán

– emelte ki az informátorunk. 

A felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy tegnap a Tisza Párt a sziget tagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak. 

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét. 

Forrás: Magyar Nemzet

A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják, 

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem tesz említést, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezi a botrányt. 

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben. 

 

Mintegy húszezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

 

Oleh Ostroverkh (Forrás: Facebook)
Ezzel az emberrel fejlesztette Magyar Péter a Tisza-appot (Forrás: Facebook)

A tiszás applikációból kiszivárgott, hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint a felhasználó neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, de az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. 

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatóak az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak, és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. […] Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

Magyarék végül ezt a levelet küldték a felhasználóiknak:

(Forrás: Mandiner)

A tiszás levélben arról írnak, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni, ám a probléma ezzel az volt, hogy ha valaki így használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben azt is közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el. 

A Mandiner szerint ebből arra lehet következtetni, hogy:

  • Nem megfelelően fejlesztették az applikációt, mert aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak. 
  • Viszont inkognitó módban eddig a felhasználók semmit sem láttak egymásról, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.
  • Éppen ezért sokan választották az applikáción belül a nem inkognitó módot, és pontosan ezen, nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki. 

A fenti probléma megoldására pedig bevezetik, hogy inkognitó módban is lehessen egymással kommunikálni az applikáción belül. Az utóbbi fejlesztés egyébként még nem készült el, tehát aki továbbra sem inkognitó módban van, annak az adatait most is ellophatják.

 

Rendszerszintű az adatszivárgási botrány Magyar Péterék körül

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy több mint 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek ki, az emberek támadhatóvá válnak. – Ez az ügy nem vicces. Újra és újra felbukkan ez az ukrán vonal. Szakmailag azt szoktam mondani, hogy ha egy esemény van, azt tudomásul vesszük, ha kettő, az figyelemfelhívás, ha három, az már rendszer – véleményezte a helyzetet a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Harcosok órája műsorban.

Arra a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy egy applikáció készítésekor, fejlesztésekor felmerül egy ukrán fejlesztő neve, a szakember megjegyezte, lehet, hogy súgtak a Tisza Pártnak, kit is kell alkalmazni. 

– Politikai szempontból ez életveszélyes, pláne, hogy tucatjával vannak cégek, amelyek megbízható módon, rutinszerűen elkészítenek egy ilyen applikációt, semmi sem indokolja, hogy egy ukrán céget kellene bevonni. Már csak amiatt sem, mert a Tisza egyszer már megégette magát Tseber Rolanddal, aki az ukrán hírszerzés embere. Normál esetben, ha valaki egyszer ráfutott egy ilyen aknára, akkor messze elkerüli ezeket a helyzeteket, hogy még a gyanút is elkerülje – mondta.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

