Újabb bizonyíték került elő a Tisza Párt ukrán adatszivárgási botrányáról: olvasson bele a párt belső levelébe!

Noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak a tényét.

Forrás: Magyar Nemzet

A Radnai Márk nevével fémjelzett levélben ugyanakkor azt írják,

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a TISZA közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem írt, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatta. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezte a botrányt.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben.

Mintegy húszezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra

Mint arról beszámolt a Magyar Nemzet, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A tiszás applikációból kiszivárgott, hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, de az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”