Magyar Péternél minden csak látszat, közben a háttérben épül a baloldali birodalom + videó

Andrej Babis és Robert Fico a színfalak mögött lassítani tudja, amit Magyar Péter brüsszeli főnökei át akarnak tolni – mondta a Harcosok órájában Kiszely Zoltán.

Forrás: YouTube

A Századvég politikai elemzési igazgatója elmondta: Magyar Péter ugyanott tart, mint korábban Márki-Zay Péter. Besöpörte a korábbi ellenzéki szavazókat, ezekhez jöttek azok a szavazók, akiket a többi párttól tudott összegereblyézni. A bizonytalanok most nem politizálnak, csak jobbról tud szavazókat begyűjteni.

De egy ilyen személyiséghez, egy ilyen csapathoz miért is csatlakoznának politikai szavazók? Szokták mondani, hogy jobban szereti saját magát, mint Magyarországot

– fogalmazott. Hozzátette: a politikusnak három témája van, mind a három kifulladt, már nem tud kezdeményezni. Az egyik az állami szolgáltatások színvonala, a második a luxizás, ami sosem jó, a harmadik pedig Orbán Viktor személye. A kormányfőt azért támadja, hogy ezzel kommunikációs síkon egy polcra emelje magát a kormányfővel. Ezért ment Kötcsére, ezért szervez rá a kormánypártok rendezvényére az elemző szerint.

Magyar Péterék Márki-Zay módra manipulálnak

Kiszelly Zoltán kifejtette: a buborékban van értelme a baloldalon az oroszozásnak. Most fejlesztik ki ráadásul azt a propagandaeszközt, amelyet Tisza Világnak hívnak, ezen keresztül tolják az üzeneteket. Ezt Barack Obamától másolják – emlékeztetett a szakértő. Ez az az alkalmazás, amelyről Radnai Márk azt mondta, hogy az amerikaiak fejlesztik, közben az derült ki, hogy az ukránok.

A politológus tájékoztatott:

a Tisza azért próbál jobbról embereket felmutatni, hogy fenntartson egy látszatot a jobboldali szavazók megszerzése érdekében. Közben a háttérben épül a baloldali birodalom.

Emlékeztetett: tavaly október 23. után pontosan az történt, mint most, az egyik ellenzéki kutatóintézet kihozta, hogy a Tisza utolérte a Fideszt. A Partizán megrendelésére készült a kutatás, kiküldött SMS-ekben küldött linkkel lehetett kattintani. Nem látták, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor rendezvényén hányan voltak. Egy héttel később az ellenzékhez köthető kutatóintézetek egy héttel később kijöttek azzal, hogy tényleg utolérte a Fideszt a Tisza. Ilyen propagandaeszközökkel manipulálják a közvéleményt – idézte fel az elemző.