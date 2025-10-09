  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Magyar Péternél minden csak látszat, közben a háttérben épül a baloldali birodalom + videó
Márki-Zay PéterKiszelly ZoltánMagyar Péter

Magyar Péternél minden csak látszat, közben a háttérben épül a baloldali birodalom + videó

Magyar Péter politikai pályája ugyanarra a zsákutcára fut, mint korábban Márki-Zay Péteré – mondta Kiszely Zoltán a Harcosok Órájában. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Tisza vezetője kifulladt, Orbán Viktor támadásával próbálja napirenden tartani magát. Mint fogalmazott: Magyar Péterék a jobbldali szavazókat célozzák különböző jelöltekkel, a háttérben közben „baloldali birodalom” épül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 8:27
Kiszelly Zoltán, Harcosok Órája, Magyar Péter
Fotó: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrej Babis és Robert Fico a színfalak mögött lassítani tudja, amit Magyar Péter brüsszeli főnökei át akarnak tolni – mondta a Harcosok órájában Kiszely Zoltán.

Forrás: YouTube

A Századvég politikai elemzési igazgatója elmondta: Magyar Péter ugyanott tart, mint korábban Márki-Zay Péter. Besöpörte a korábbi ellenzéki szavazókat, ezekhez jöttek azok a szavazók, akiket a többi párttól tudott összegereblyézni. A bizonytalanok most nem politizálnak, csak jobbról tud szavazókat begyűjteni.

De egy ilyen személyiséghez, egy ilyen csapathoz miért is csatlakoznának politikai szavazók? Szokták mondani, hogy jobban szereti saját magát, mint Magyarországot

– fogalmazott. Hozzátette: a politikusnak három témája van, mind a három kifulladt, már nem tud kezdeményezni. Az egyik az állami szolgáltatások színvonala, a második a luxizás, ami sosem jó, a harmadik pedig Orbán Viktor személye. A kormányfőt azért támadja, hogy ezzel kommunikációs síkon egy polcra emelje magát a kormányfővel. Ezért ment Kötcsére, ezért szervez rá a kormánypártok rendezvényére az elemző szerint.

 

Magyar Péterék Márki-Zay módra manipulálnak

Kiszelly Zoltán kifejtette: a buborékban van értelme a baloldalon az oroszozásnak. Most fejlesztik ki ráadásul azt a propagandaeszközt, amelyet Tisza Világnak hívnak, ezen keresztül tolják az üzeneteket. Ezt Barack Obamától másolják – emlékeztetett a szakértő. Ez az az alkalmazás, amelyről Radnai Márk azt mondta, hogy az amerikaiak fejlesztik, közben az derült ki, hogy az ukránok.

A politológus tájékoztatott:

a Tisza azért próbál jobbról embereket felmutatni, hogy fenntartson egy látszatot a jobboldali szavazók megszerzése érdekében. Közben a háttérben épül a baloldali birodalom.

Emlékeztetett: tavaly október 23. után pontosan az történt, mint most, az egyik ellenzéki kutatóintézet kihozta, hogy a Tisza utolérte a Fideszt. A Partizán megrendelésére készült a kutatás, kiküldött SMS-ekben küldött linkkel lehetett kattintani. Nem látták, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor rendezvényén hányan voltak. Egy héttel később az ellenzékhez köthető kutatóintézetek egy héttel később kijöttek azzal, hogy tényleg utolérte a Fideszt a Tisza. Ilyen propagandaeszközökkel manipulálják a közvéleményt – idézte fel az elemző.

 

Magyar Péter elszabadult

Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter Orbán Viktor kinézetű kartonfigurával bohóckodott eddig a színpadon Kiszelly Zoltán elmondta: Magyar Péter hangoskodik. Nyáron mindent bevetett, quadozott, biciklizett, de elveszítette a kommunikációs teret. Unalmas volt. Ez egy kommunikációs játék az elemző szerint, új elemet kell behoznia. 

Magyar vitázni akar Orbánnal, aki közölte, ő a Tisza elnökének brüsszeli gazdáival vitázik, így ez sem jön össze Magyar Péternek.

Kiszelly Zoltán szerint a Demokratikus Koalíciónak az a problémája mint a Mi Hazánknak: magas részvétel mellett kevés a szavazóik száma. Ők identitásszavazók. Ha látnak esélyt arra, hogy bejut a pártjuk, akkor rájuk szavaznak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.