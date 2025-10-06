Nehezen viseli az adatszivárgási botrányt Magyar Péter: Orbán Viktor kartonfiguráján töltötte ki a dühét

Magyar Péter egy rendezvényen, mielőtt fellépett a színpadra, idegesen felborította Orbán Viktor papírmását. Kocsis Máté a közösségi oldalán így reagált a megdöbbentő felvételre: „Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa. Már a karton Orbánnal is összeveszett. Nem irigylem a kollégákat.”

A videórészletet Bohár Dániel is megoszotta közösségi oldalán. A riporter szerint:

Peti rottyon van! Megsértődött az Orbán Viktor-kartonfigurára. Tudja, hogy ezzel az ukrán sztorival lebukott. Emiatt idegben van.

Mint korábban megírtuk, a Tisza Párt telefonos applikációjából közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail-címek nyilvánosan elérhetők az interneten.

A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)