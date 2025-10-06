Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

applikációTisza PártRadnai MárkMyroslav TokarMagyar Péter

Újabb adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Nagyjából húszezer szimpatizánsuk adatai szivárogtak ki; nevek, telefonszámok, e-mail-címek váltak elérhetővé az interneten, az applikációt ukránok fejleszthették. Lapunknak több érintett is válaszolt, valamint az ügy tisztázásáért megkerestük az ukrán céget és mindazokat a személyeket, akik a Tisza-féle applikáció kialakításában részt vehettek.

Munkatársunktól
2025. 10. 06. 14:50
Forrás: Facebook
  • A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail-címek nyilvánosan elérhetők az interneten.
  • A lista hiteles: több érintettel is beszéltünk, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. Egyesek bosszankodnak, másokat zavart az adatszivárgás, de olyan is volt, akit nem érdekelt az ügy.
  • A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.
  • A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz. Bár a linket korábban terheléses támadás értehette, a kiszivárgott adatlista cikkünk írásakor is nyilvános, és, mint kiderült, valódi is.

Meglepetés, bosszankodás, félelem

Lapunk ugyanis felhívott megannyi ott található telefonszámot, és több érintett válaszolt is kérdésünkre. „Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – így nyilatkozott például a Magyar Nemzetnek egy Béla nevű férfi, akitől azt kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy kikerültek a Tisza Pártnak megadott adatait. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója.

Másként fogalmazott egy következő nyilatkozó, László, akit zavar az adatszivárgás, ám reménykedik abban, hogy a problémát mielőbb megoldják. Egy Nóra nevű nő úgy reagált, meglepte, hogy kiszivárogtak a személyes adatai, és először azt kérdezte, kik és mire használhatják a bizalmas információkat. Ám némi gondolkodás után arra jutott, hogy nem zavarja a dolog. Szerinte más applikációkból is szivároghatnak ki adatok.

Nem úgy egy Tamás nevű megszólaló, aki szintén megütközött az adatszivárgáson. Elmondta, hétfő délután egy tiszás gyűlésre megy, ahol megkérdezi, hogy történhetett az eset.

Tisza Párt
A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép

Ukránok az appban?

Hétfői cikkében az Index arra is kitért, hogy Magyarék Tisza Világ elnevezésű alkalmazásának fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. Az ukrán közreműködést erősíti, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is. Ők olyan személyek – írták a cikkben –, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, másikuk viszont egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja szerint ungvári illetőségű, webfejlesztőként a PettersonAppsnél dolgozik. A vállalkozás többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik.

Amennyiben az ukrán vállalkozás készítette Magyar Péterék telefonos alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, az Index szerint akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

A helyzet tisztázásáért megkerestük az ukrán céget és mindazokat a személyeket, akik a Tisza-féle applikáció kialakításában részt vehettek. Ha reagálnak kérdéseinkre, arról azonnal beszámolunk.

Volt már hasonló

Érdemes megemlíteni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében. Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának nagy visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.

