Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail-címek nyilvánosan elérhetők az interneten.

A lista hiteles: több érintettel is beszéltünk, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. Egyesek bosszankodnak, másokat zavart az adatszivárgás, de olyan is volt, akit nem érdekelt az ügy.

A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz. Bár a linket korábban terheléses támadás értehette, a kiszivárgott adatlista cikkünk írásakor is nyilvános, és, mint kiderült, valódi is.

Meglepetés, bosszankodás, félelem

Lapunk ugyanis felhívott megannyi ott található telefonszámot, és több érintett válaszolt is kérdésünkre. „Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – így nyilatkozott például a Magyar Nemzetnek egy Béla nevű férfi, akitől azt kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy kikerültek a Tisza Pártnak megadott adatait. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója.

Másként fogalmazott egy következő nyilatkozó, László, akit zavar az adatszivárgás, ám reménykedik abban, hogy a problémát mielőbb megoldják. Egy Nóra nevű nő úgy reagált, meglepte, hogy kiszivárogtak a személyes adatai, és először azt kérdezte, kik és mire használhatják a bizalmas információkat. Ám némi gondolkodás után arra jutott, hogy nem zavarja a dolog. Szerinte más applikációkból is szivároghatnak ki adatok.