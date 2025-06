Teljes az összeomlás a Tisza Pártban Magyar Péterék adatbotránya miatt

A napokban kiszivárgott egy, a Tisza Párt belső használatára készült dokumentum, amelyen aktivistajelöltjeiket listázta a párt és amelyből arra lehet következtetni, hogy a tiszások online hadsereget toboroznak. Van, akit piásnak, alkesznek, okoskodónak vagy emberileg alkalmatlannak titulálnak.

Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”; „fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”; „rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”; „kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak

– olvashatóak a megjegyzések a szerkesztőségünkhöz is eljutott táblázatban. Egyébiránt a pártvezér sem tagadja, hogy címkézték az embereiket.

Azonban a Mandiner birtokába került képernyőfotók tanúsága szerint

egy tiszás Discord-csoportban többen is nagyon kiakadtak amiatt, hogy kiszivárgott a dokumentum, amiben benne vannak az adataik is.

A tiszás szimpatizánsok közötti beszélgetés a Tisza Párt hivatalos Discord-szerverén, a Talpra Magyarok! - TISZA | Közössége nevű szerveren ment végbe. A képernyőképeket onnan küldték szerkesztőségünkbe.

Magyar Péter a Hír TV-nek nyilatkozva már nem tagadta, hogy a lista az övék, de azzal védekezett, nem szivárgás történt, „hanem orosz módszerrel feltörték nem a pártnak a szervereit…” Ezzel kapcsolatban az egyik aktivista, azt írta, egyszerűen csak bocsánatot kellett volna kérni a kiszivárgásért.

Üzenet a Tisza pPárt hivatalos Discord-csoportjából (Forrás: Mandiner)

„Arról van szó, hogy nem tudnak pártot szervezni, erre bizonyíték, hogy kiszivárog egy komplett lista – olvasható lentebb. „Arról van szó, hogy többen az én szigetemben úgy digitális aktivistáskodnak, hogy ezt titokban teszik, most kint van minden adatuk a neten, válogatott jelzőkkel. És akkor a lealkoholistázott, szellemi fogyatékosozott aktivistákról nem is beszélek…”

Üzenet a Tisza Párt hivatalos Discord-csoportjából (Forrás: Mandiner)

Másikuk megjegyezte: „és most jöttem le a falvédőről”; majd azt is hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt kommunikációjában „ezzel csak az oltári nagy hibát próbálják elfedni”. Szerinte tavaly nyár eleje óta sok minden történt. „Rengeteg kérdőjeles ember van, történés történt itt helyben (és elég cifra dolgok – hiába jelezzük mindenfelé, sosincs következménye semminek, amely hatalmas baj!), hogy ne higgyem el ilyen emailek tartalmát” – utalhatott egy belsős levelezésre, amelyben Magyar orosz hackeres verziója kerülhetett elő.

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Az egyik aktivista elmondása szerint pedig van olyan tagtársa a helyi Tisza-szigetben, aki annyira megsértődött ezeken a jelzőkön, hogy azóta már nem hajlandó semmit csinálni. „Elutasították és az volt beírva, hogy gyenge technikailag” – olvasható a Discord-beszélgetésben.

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Újra előkerült az agyhalottazás

Egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter pártelnök agyhalottaknak nevezte saját képviselőit. A kiszivárogtatással kapcsolatban a Discord-csoportban az egyik aktivistának is ez a jelző jutott az eszébe a történtekről, hiszen többen is azt sérelmezték, hogy kikerültek az adataik. Úgy fogalmazott, hogy „valami agyhalott idióta miatt” kikerültek az adatai, ezért soha többé nem fog interjúzásba beleegyezni (a Tisza kampányának szervezői interjúkat készítettek az aktivistának jelentkezőkkel – a szerk.).

Üzenet a Tisza Párt hivatalos Discord-csoportjából (Forrás: Mandiner)

„Nagyon ciki ez az egész listasztori. totál nyilvánvaló, hogy alkalmatlanok kezei közé kerültek a személyes adataink, támadásoknak vagyunk kitéve ezáltal” – írta a Tisza-szimpatizáns.

Üzenet a Tisza Párt hivatalos Discord-csoportjából (Forrás: Mandiner)

Üzenet a Tisza Párt hivatalos Discord-csoportjából (Forrás: Mandiner)

Bizarr oktatás arról, honnan kell családos fotókat lopni az álprofilokhoz

Az egyik képernyőfotón a Tisza online kampányolásáról szóló bizarr oktatásáról is szót ejtenek az aktivisták. Valaki így jellemezte a folyamatot: „tiszta szekta érzés”. Más erre válaszként azt írta, „furcsa dolgok voltak, maradjunk annyiban, nekem kerekedett a szemem”.

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Később kiderült, hányingere lett attól, hogy álprofilokat kell csinálni és az a hab volt a tortán, hogy fotókat kellett lelopni hozzájuk. Méghozzá orosz oldalról, azért, mert azt nem veszi észre a Facebook, Oroszországban egyébként is be van tiltva az amerikai közösségi oldal, vagyis az orosz profil/személy sem fogja észrevenni, hogy megjelent a képe a Facebookon. Az álprofilozáshoz a discordosok hozzáfűzték, az oktatáson azt tanították, jó dolog családos embertől fotót lopni, mert jót tesz a profil hitelességének és szimpatikusabb is. Például meg lehet osztani olyan kisbabás képet, azzal, hogy gyerek született.

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Később pedig megjegyezték a beszélgetőtársak, hogy van a TISZA-szigetében olyan tag, aki 12 álprofillal rendelkezik. Vagy még többel.

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)