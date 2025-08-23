La MancheNagy-Britanniamigránshajótüntetésszálloda

Migránsellenes tiltakozások és összecsapások zajlanak Nagy-Britanniában + videó

Migránsellenes tüntetések söpörnek végig az Egyesült Királyságon: Liverpooltól Bristolon át Newcastle-ig tiltakoznak a helyiek a kormány döntése ellen, amelynek értelmében afrikai és közel-keleti menedékkérőket helyeztek el szállodákban. A tiltakozások több helyen összecsapásokba torkolltak, Norwichban például két férfit is őrizetbe vettek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 16:40
Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba Fotó: STUART BROCK Forrás: ANADOLU
Újabb tömeges megmozdulásokra készül a brit rendőrség a hétvégén, miután az ország több városában migránsellenes tüntetések zajlottak az elmúlt napokban – tájékoztatott az Independent cikkére hivatkozva az Origo.

migráns
Az elmúlt hetekben migránsok százai keltek át hajóval a La Manche csatornán Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto

Mint írták, a demonstrációk középpontjában a menedékhotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a menedékkérőket, akik többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.

A nyár elején az eppingi Bell Hotel körül robbant ki az első nagyobb tiltakozás, miután bírósági végzés tiltotta meg, hogy ott migránsokat szállásoljanak el. Azóta az ország számos térségében gyűlnek össze a tiltakozók. A norfolki rendőrség szerint Norwichban két férfit vettek őrizetbe, akik a helyi Brook Hotel előtt demonstráltak.

A politikai vita közben a londoni kormány is kénytelen lépéseket fontolgatni. Dan Jarvis biztonsági miniszter közölte: a belügyminisztérium fellebbezni fog a legfelsőbb bíróság döntése ellen, amely megakadályozta a migránsok elhelyezését egy eppingi hotelben. 

Yvette Cooper belügyminiszter hozzátette: céljuk, hogy ne ideiglenes bírósági döntések szabják meg a menekültek elhelyezését, hanem egy országos program keretében, szervezetten és fenntartható módon zárják be az összes ilyen hotelt. A kormány ezzel az egyre erőteljesebb tiltakozására próbál reagálni, a brit lakosság ugyanis tarthatatlannak tartja az illegális bevándorlók szállodákba költöztetését.

Borítókép: Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba (Fotó: AFP)

