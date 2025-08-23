Migránsellenes tiltakozások és összecsapások zajlanak Nagy-Britanniában + videó

Újabb tömeges megmozdulásokra készül a brit rendőrség a hétvégén, miután az ország több városában migránsellenes tüntetések zajlottak az elmúlt napokban – tájékoztatott az Independent cikkére hivatkozva az Origo.
Mint írták, a demonstrációk középpontjában a menedékhotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a menedékkérőket, akik többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.
A nyár elején az eppingi Bell Hotel körül robbant ki az első nagyobb tiltakozás, miután bírósági végzés tiltotta meg, hogy ott migránsokat szállásoljanak el. Azóta az ország számos térségében gyűlnek össze a tiltakozók. A norfolki rendőrség szerint Norwichban két férfit vettek őrizetbe, akik a helyi Brook Hotel előtt demonstráltak.
A politikai vita közben a londoni kormány is kénytelen lépéseket fontolgatni. Dan Jarvis biztonsági miniszter közölte: a belügyminisztérium fellebbezni fog a legfelsőbb bíróság döntése ellen, amely megakadályozta a migránsok elhelyezését egy eppingi hotelben.
Yvette Cooper belügyminiszter hozzátette: céljuk, hogy ne ideiglenes bírósági döntések szabják meg a menekültek elhelyezését, hanem egy országos program keretében, szervezetten és fenntartható módon zárják be az összes ilyen hotelt. A kormány ezzel az egyre erőteljesebb tiltakozására próbál reagálni, a brit lakosság ugyanis tarthatatlannak tartja az illegális bevándorlók szállodákba költöztetését.
Borítókép: Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba (Fotó: AFP)