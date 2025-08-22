Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Karácsony GergelyNémeth BalázsGeszti Péter

Németh Balázs úgy helyretette Geszti Pétert, hogy a fal adta a másikat

A szóvivő szerint Geszti egy az SZDSZ-esek közül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 8:55
Németh Balázs Geszti Péter
„Akkor szóljon valaki, ha Geszti Péter Karácsony Gergely lángoló buszaival is mer poénkodni. Addig ő is csak egy a bukott SZDSZ-esek közül, akik vissza akarnának kapaszkodni a hatalomba” – írja Facebook-oldalán Németh Balázs, a parlamenti Fidesz-frakció szóvivője.

Mint ismert, Geszti Péter korábban nemcsak dalokkal, hanem éles poénokkal is színpadra állt a hódmezővásárhelyi Szent István-napokon: a közönséget a MÁV járatain élcelődve szórakoztatta. Németh Balázs erről korábban azt mondta: „Arról van szó, hogy hergelni kell, uszítani kell, gyűlöletet kell kelteni mindenféle közszolgáltatással kapcsolatban. Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország”.

Borítókép: Geszti Péter (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

