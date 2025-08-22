Németh Balázs úgy helyretette Geszti Pétert, hogy a fal adta a másikat

„Akkor szóljon valaki, ha Geszti Péter Karácsony Gergely lángoló buszaival is mer poénkodni. Addig ő is csak egy a bukott SZDSZ-esek közül, akik vissza akarnának kapaszkodni a hatalomba” – írja Facebook-oldalán Németh Balázs, a parlamenti Fidesz-frakció szóvivője.

Mint ismert, Geszti Péter korábban nemcsak dalokkal, hanem éles poénokkal is színpadra állt a hódmezővásárhelyi Szent István-napokon: a közönséget a MÁV járatain élcelődve szórakoztatta. Németh Balázs erről korábban azt mondta: „Arról van szó, hogy hergelni kell, uszítani kell, gyűlöletet kell kelteni mindenféle közszolgáltatással kapcsolatban. Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország”.