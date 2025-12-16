Felzárkóztatás és esélyteremtés: több mint 82 milliárd forint jut célzott programokra

A kormányzat összesen 82,83 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremést szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban – mondta a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Komlón.

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára. Forrás: Facebook/Sztojka Attila

Sztojka Attila a tárca által szervezett konzultációs fórumon állami és civil szervezetek képviselői, esélyteremtési szakemberek és érdeklődők előtt ismertette: részben európai uniós támogatással tizenhárom program, illetve intézkedés valósul meg.

Ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyermekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, s még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is.

Bejelentette azt is, hogy a kormányzat 2026 januárjától harminc százalékkal növeli a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását, ezzel is segítve a helyben folyó, a nemzetiségeket érintő feladatok ellátását.

Ezekkel az intézkedésekkel a kormány megerősíti, hogy elkötelezett a nemzetiségek és a támogatásra szoruló közösségek iránt – emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javult a nemzetiségek, így a roma nemzetiségűek és a felzárkóztatásra szorulók helyzete is.

Közölte, hogy a 2010-es adatokhoz képest egymillióval többen dolgoznak és egymillió emberrel kevesebb él szegénységben Magyarországon a kabinet intézkedéseinek köszönhetően. Ezzel együtt

a romák esetében másfél évtized alatt megduplázódott az érettségizettek és a diplomások aránya, így nőtt a roma társadalom mobilitása.

Sztojka Attila kitért arra, hogy a komlói konzultációs fórum lehetőséget ad a párbeszédre és a felzárkózási stratégia megvalósításának folyamatos nyomon követésére is.

Példaként felhozta: e stratégia keretében jött létre, illetve működik

177 Biztos Kezdet Gyerekház, ahol nap mint nap mintegy háromezer fiatal részesülhet korai fejlesztésben,

valamint 180 tanoda, amelyekben naponta több mint 5600 gyermek részesülhet fejlesztésben.

Emlékeztetett arra, hogy egy kiterjedt ösztöndíjrendszert is létrehoztak: az Útravaló programban 10 800 fiatalnak adnak ösztöndíjat csaknem hárommilliárd forintos keretösszeggel.