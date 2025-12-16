romakomlónesélyprogramfelzárkóztatás

Felzárkóztatás és esélyteremtés: több mint 82 milliárd forint jut célzott programokra

Az elmúlt hónapokban összesen csaknem 83 milliárd forint értékben indított felzárkóztatást és esélyteremtést szolgáló programokat a kormány – közölte Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Komlón, a Roma Platform Konferencián.

2025. 12. 16.
Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára. Forrás: Facebook/Sztojka Attila

Sztojka Attila a tárca által szervezett konzultációs fórumon állami és civil szervezetek képviselői, esélyteremtési szakemberek és érdeklődők előtt ismertette: részben európai uniós támogatással tizenhárom program, illetve intézkedés valósul meg.

Ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyermekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, s még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is.

Bejelentette azt is, hogy a kormányzat 2026 januárjától harminc százalékkal növeli a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását, ezzel is segítve a helyben folyó, a nemzetiségeket érintő feladatok ellátását.

Ezekkel az intézkedésekkel a kormány megerősíti, hogy elkötelezett a nemzetiségek és a támogatásra szoruló közösségek iránt – emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javult a nemzetiségek, így a roma nemzetiségűek és a felzárkóztatásra szorulók helyzete is.

Közölte, hogy a 2010-es adatokhoz képest egymillióval többen dolgoznak és egymillió emberrel kevesebb él szegénységben Magyarországon a kabinet intézkedéseinek köszönhetően. Ezzel együtt 

a romák esetében másfél évtized alatt megduplázódott az érettségizettek és a diplomások aránya, így nőtt a roma társadalom mobilitása.

Sztojka Attila kitért arra, hogy a komlói konzultációs fórum lehetőséget ad a párbeszédre és a felzárkózási stratégia megvalósításának folyamatos nyomon követésére is.

Példaként felhozta: e stratégia keretében jött létre, illetve működik

  • 177 Biztos Kezdet Gyerekház, ahol nap mint nap mintegy háromezer fiatal részesülhet korai fejlesztésben, 
  • valamint 180 tanoda, amelyekben naponta több mint 5600 gyermek részesülhet fejlesztésben.

Emlékeztetett arra, hogy egy kiterjedt ösztöndíjrendszert is létrehoztak: az Útravaló programban 10 800 fiatalnak adnak ösztöndíjat csaknem hárommilliárd forintos keretösszeggel.

Rámutatott arra, hogy

a kormányzat felzárkóztatási és esélyteremtési intézkedései naponta jutnak el roma és nem roma emberekhez, családokhoz, gyermekekhez és idősekhez, ezeket pedig meg kell becsülni. 

Utalt itt arra, hogy – a terveit túl is teljesítő Magyarországgal szemben – Nyugat-Európa jó néhány országában nem teljesültek a szegénység elleni küzdelmet szolgáló, az elmúlt másfél évtizedben megfogalmazott célkitűzések. 

Sőt van, ahol kijelentik, hogy a jóléti rendszer fenntarthatatlan – fogalmazott, kiemelve, hogy ennek okai között a migráció is ott van.

Magyarországon ezzel szemben a munkaalapú társadalom adja a garanciát arra, hogy az ország függetlensége, az emberek jóléte valóban elérhető és megvalósítható legyen

– mondta, hozzáfűzve: van még teendő, s a komlóihoz hasonló fórumok is segítenek e folyamatban.

Sztojka Attila szólt arról is, hogy a jelenlegi kabinet biztonságot és esélyt kínált a romáknak, ezeket az eredményeket pedig meg kell védeni, ugyanis a baloldali kormányok idején támadások érték a romákat, és esély sem volt felzárkóztatásukra.

Az államtitkár szerint ma is vannak olyanok, akik igyekeznek homályba borítani a kormánynak a romák felzárkóztatása terén elért eredményeit, s arra készülnek, hogy ezt az országot visszafordítsák a 2010 előtti időszakba, ezért is fontosnak nevezte, hogy kiálljanak azokért az elmúlt 15 évben megvalósult intézkedésekért, értékekért, amelyek garantálhatják a romák biztonságát és megélhetését.

Az Együttműködések rendszerének területi és országos fejlesztése elnevezésű projektben megrendezett Magyar Nemzeti Roma Platform komlói állomásán a köszöntők után a roma identitás, közösségépítés, szemléletformálás, jogérvényesítés országos és helyi vetületeit értékelték szakemberek, illetve mondhatták el véleményüket a helyi szervezetek képviselői.

 

Borítókép: Résztvevők a komlói konzultációs fórumon (Forrás: Facebook/Sztojka Attila)

 

 

