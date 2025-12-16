Felzárkóztatás és esélyteremtés: több mint 82 milliárd forint jut célzott programokra

A kormányzat összesen 82,83 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremést szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban – mondta a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Komlón.
Sztojka Attila a tárca által szervezett konzultációs fórumon állami és civil szervezetek képviselői, esélyteremtési szakemberek és érdeklődők előtt ismertette: részben európai uniós támogatással tizenhárom program, illetve intézkedés valósul meg.
Ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyermekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, s még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is.
Bejelentette azt is, hogy a kormányzat 2026 januárjától harminc százalékkal növeli a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását, ezzel is segítve a helyben folyó, a nemzetiségeket érintő feladatok ellátását.
Ezekkel az intézkedésekkel a kormány megerősíti, hogy elkötelezett a nemzetiségek és a támogatásra szoruló közösségek iránt – emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javult a nemzetiségek, így a roma nemzetiségűek és a felzárkóztatásra szorulók helyzete is.
Közölte, hogy a 2010-es adatokhoz képest egymillióval többen dolgoznak és egymillió emberrel kevesebb él szegénységben Magyarországon a kabinet intézkedéseinek köszönhetően. Ezzel együtt
a romák esetében másfél évtized alatt megduplázódott az érettségizettek és a diplomások aránya, így nőtt a roma társadalom mobilitása.
Sztojka Attila kitért arra, hogy a komlói konzultációs fórum lehetőséget ad a párbeszédre és a felzárkózási stratégia megvalósításának folyamatos nyomon követésére is.
Példaként felhozta: e stratégia keretében jött létre, illetve működik
- 177 Biztos Kezdet Gyerekház, ahol nap mint nap mintegy háromezer fiatal részesülhet korai fejlesztésben,
- valamint 180 tanoda, amelyekben naponta több mint 5600 gyermek részesülhet fejlesztésben.
Emlékeztetett arra, hogy egy kiterjedt ösztöndíjrendszert is létrehoztak: az Útravaló programban 10 800 fiatalnak adnak ösztöndíjat csaknem hárommilliárd forintos keretösszeggel.
