európai unióbrüsszeleurópai bizottságszuverenitásvédelmi hivatalmigráció

Rezsiárak, migráció, genderkérdések: a magyarok nem bíznák Brüsszelre a döntést

A magyarok döntő többsége ragaszkodik az ország önálló mozgásteréhez, és a vitatott szabályozási kérdésekben elutasítaná, hogy Brüsszel döntsön. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült felmérésből többek között kiderült, hogy a polgárok a genderideológia iskolai oktatása helyett egyértelműen a hazafias nevelésre helyeznék a hangsúlyt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 13:07
Fotó: Ronald Wittek Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben az Európai Unió progresszív vezetése a tagállami szuverenitás szisztematikus leépítésén dolgozik, a magyarok a legmeghatározóbb közéleti témákban – mint a rezsiárak, az illegális migráció, a kábítószer-használat és -kereskedelem szabályozása – nem hagynák Brüsszelre a döntés jogát – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

person writes indication gas meter in notebook.
A magyarok fizetik a legkisebb rezsit Európában – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Egy friss közvélemény-kutatás arra is rávilágít, hogy a lakosság elutasítóan viszonyul az Európai Bizottság és a nyomásgyakorló szervezetek által erőltetett progresszív politikai prioritásokhoz is.

A megkérdezettek döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy – az Európai Unió helyett – a magyar embereknek kell dönteniük a rezsiárak (80 százalék), az illegális migráció és az iskolai szexuális nevelés (75 százalék), illetve a politikai nyomásgyakorló szervezetek tevékenységének (73 százalék) szabályozásáról.

A magyarok ugyancsak magas arányban tartanák nemzeti hatáskörben a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel (71 százalék), valamint a homoszexuálisok és transzneműek jogaival (67 százalék) összefüggő döntési jogköröket.

A felmérés szerint a lakosság határozottan ellenzi azt a gyakorlatot, amelynek keretében a brüsszeli elit és a külföldről finanszírozott hálózati szereplők a magyar társadalom értékstruktúrájától idegen ideológiákat igyekeznek rákényszeríteni hazánkra

– írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A kutatási adatok tanúsága szerint a válaszadók többsége (58 százaléka) nem támogatná, hogy az iskolákban genderideológiát oktassanak, ugyanakkor 10-ből 7 magyar (70 százalék) indokoltnak tartja a hazafias nevelést az oktatási intézményekben.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu