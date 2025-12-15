Rezsiárak, migráció, genderkérdések: a magyarok nem bíznák Brüsszelre a döntést

Miközben az Európai Unió progresszív vezetése a tagállami szuverenitás szisztematikus leépítésén dolgozik, a magyarok a legmeghatározóbb közéleti témákban – mint a rezsiárak, az illegális migráció, a kábítószer-használat és -kereskedelem szabályozása – nem hagynák Brüsszelre a döntés jogát – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A magyarok fizetik a legkisebb rezsit Európában – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Egy friss közvélemény-kutatás arra is rávilágít, hogy a lakosság elutasítóan viszonyul az Európai Bizottság és a nyomásgyakorló szervezetek által erőltetett progresszív politikai prioritásokhoz is.

A megkérdezettek döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy – az Európai Unió helyett – a magyar embereknek kell dönteniük a rezsiárak (80 százalék), az illegális migráció és az iskolai szexuális nevelés (75 százalék), illetve a politikai nyomásgyakorló szervezetek tevékenységének (73 százalék) szabályozásáról.

A magyarok ugyancsak magas arányban tartanák nemzeti hatáskörben a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel (71 százalék), valamint a homoszexuálisok és transzneműek jogaival (67 százalék) összefüggő döntési jogköröket.

A felmérés szerint a lakosság határozottan ellenzi azt a gyakorlatot, amelynek keretében a brüsszeli elit és a külföldről finanszírozott hálózati szereplők a magyar társadalom értékstruktúrájától idegen ideológiákat igyekeznek rákényszeríteni hazánkra

– írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A kutatási adatok tanúsága szerint a válaszadók többsége (58 százaléka) nem támogatná, hogy az iskolákban genderideológiát oktassanak, ugyanakkor 10-ből 7 magyar (70 százalék) indokoltnak tartja a hazafias nevelést az oktatási intézményekben.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)