Brüsszel terve újra próbára teheti a magyar határvédelmet

Az Európai Unió tagállamai hétfőn aláírták az unió migrációs politikájának átfogó reformját célzó új terveket, amelyek jelentős változásokat hoznak a menedékjogi eljárások és a migránsok kezelésének rendszerében. Az intézkedések középpontjában a hatékonyság növelése és az illegális migráció elleni szigorú fellépés áll – fejti ki cikkében a The Politico.

Brüsszel reformja nem biztosít garanciát az országok szuverenitásának és a nemzeti határvédelemnek a tiszteletben tartására (Fotó: AFP)

A brüsszeli EU-s bel- és igazságügyi miniszterek találkozóján elfogadott reform lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kiutasítsák azokat a személyeket, akiknek nincs joguk az EU-ban élni és dolgozni, és külföldi menekültügyi eljárási központokat hozzanak létre.

Emellett az országok határaikon kívül „visszatérési központokat” is létesíthetnek – amit a magyar kormány azonnal elutasított – , ahonnan a sikertelen kérelmekkel rendelkezőket ki lehet utasítani. „Az európai migrációs és menekültügyi reform fordulópontján állunk” – mondta Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációs biztosa. Hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a kérelmek gyorsabb feldolgozása, a menekültügyi rendszerekre nehezedő nyomás csökkentése, és az üzenet egyértelmű: Európa nem tolerálja rendszereinek visszaélésszerű használatát.