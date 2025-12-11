Több ember meghalt, miután beleborult a folyóba egy migránsokat szállító csónak

Ivica Ostrun, a Bród-Szávamente megyei rendőrkapitányság határrendészeti szolgálatának vezetője csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a felborult csónakban 14 ember tartózkodott, köztük az az illető is, akit a hatóságok az illegális határátlépés megszervezésével gyanúsítanak. Vele szemben a rendőrség bűnügyi vizsgálatot folytat. Az érintettek azonosítása folyamatban van, feltehetően kínai állampolgárokról és egy török állampolgárról van szó.

Elmondása szerint a mentés során egy férfit már holtan találtak meg. Egy nőt ugyan sikerült újraéleszteni és olyan állapotba hozni, hogy kórházba szállítható legyen, ám később ő is életét vesztette, valamint egy másik nő is meghalt a kórházban.