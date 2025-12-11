migrációs paktumDobrev KlárabaloldalMagyar Péter

Rajtunk múlik, mi lesz Magyarországból tíz év múlva + videó

Magyarországnak nemzeti kormánya van, migránsmentes ország maradunk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 16:16
Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Vajon ráismerünk Magyarországra tíz év múlva? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke szerint ha rajtuk múlik, igen lesz a válasz. 

Orbán Viktor a röszkei határroham évfordulóján üzent Brüsszelnek, hangsúlyozva: a migráció ügyében nincs kompromisszum.
Fotó: AFP

Hozzátette azonban, hogy könnyen lehet ez másképp is, hiszen Brüsszel ránk akarja kényszeríteni a migrációs paktumot, amely miatt vagy még többet kell fizetnünk az EU-nak, vagy migránsok tízezreit kell befogadnunk. 

Ennek a paktumnak a felgyorsítását szavazták meg a Tisza képviselői Brüsszelben

– emelte ki Szentkirályi Alexandra. Majd kijelentette: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, migránsmentes ország maradunk.

A fővárosi frakcióvezető videójában arra is rámutatott, hogy a magyarországi baloldal politikusai, mint Dobrev Klára, Magyar Péter, vagy utóbbi embere, Bódis Kriszta álproblémának bélyegezték a Nyugat-Európát évek óta sújtó és felforgató illegális bevándorlást, hogy elősegítsék a migrációs paktum minél egyszerűbb végrehajtását. Ezzel elérnék a brüsszeli főnökeik célját, Magyarországot is berántanák a migrációs válságba, aminek következtében itthon is megszűnne a közbiztonság.

Borítókép: Migránsok a határon (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov)


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu