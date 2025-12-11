Rajtunk múlik, mi lesz Magyarországból tíz év múlva + videó

– Vajon ráismerünk Magyarországra tíz év múlva? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke szerint ha rajtuk múlik, igen lesz a válasz.

Fotó: AFP

Hozzátette azonban, hogy könnyen lehet ez másképp is, hiszen Brüsszel ránk akarja kényszeríteni a migrációs paktumot, amely miatt vagy még többet kell fizetnünk az EU-nak, vagy migránsok tízezreit kell befogadnunk.

Ennek a paktumnak a felgyorsítását szavazták meg a Tisza képviselői Brüsszelben

– emelte ki Szentkirályi Alexandra. Majd kijelentette: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, migránsmentes ország maradunk.

A fővárosi frakcióvezető videójában arra is rámutatott, hogy a magyarországi baloldal politikusai, mint Dobrev Klára, Magyar Péter, vagy utóbbi embere, Bódis Kriszta álproblémának bélyegezték a Nyugat-Európát évek óta sújtó és felforgató illegális bevándorlást, hogy elősegítsék a migrációs paktum minél egyszerűbb végrehajtását. Ezzel elérnék a brüsszeli főnökeik célját, Magyarországot is berántanák a migrációs válságba, aminek következtében itthon is megszűnne a közbiztonság.