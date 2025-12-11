BrüsszelEurópai BizottságeljárásmigrációMagyarországKovács Zoltán

Kovács Zoltán felháborodva reagált Brüsszel újabb támadására

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár új bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán, amelyben egyértelműen kifejezte felháborodását a legújabb brüsszeli döntés miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 15:09
Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen Forrás: AFP
A bejegyzésben az államtitkár kifejtette, hogy Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, ezúttal a „médiaszabadság” ürügyén. 

Kovács Zoltán: Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen
Kovács Zoltán: Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen Fotó: MTI

Kovács Zoltán hozzátette: Eközben Ukrajnában ellenzéki képviselőket börtönöznek be és akadályozzák az ország elhagyásában, ellenzéki médiumokat cenzúráznak vagy bezárnak, és európaiak pénzéből milliárdokat sikkaszt el a brüsszeli–ukrán háborús maffia.

Ha Brüsszel csak feleannyi időt fordítana a béke megteremtésére, a migráció elleni védekezésre és az európai gazdaság helyreállítására, mint amennyit Magyarország támadására, akkor Európa nem ott tartana, ahol ma: a háború és az összeomlás szélén

– mutatott rá.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

