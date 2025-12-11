A bejegyzésben az államtitkár kifejtette, hogy Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, ezúttal a „médiaszabadság” ürügyén.
Kovács Zoltán felháborodva reagált Brüsszel újabb támadására
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár új bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán, amelyben egyértelműen kifejezte felháborodását a legújabb brüsszeli döntés miatt.
Kovács Zoltán hozzátette: Eközben Ukrajnában ellenzéki képviselőket börtönöznek be és akadályozzák az ország elhagyásában, ellenzéki médiumokat cenzúráznak vagy bezárnak, és európaiak pénzéből milliárdokat sikkaszt el a brüsszeli–ukrán háborús maffia.
Ha Brüsszel csak feleannyi időt fordítana a béke megteremtésére, a migráció elleni védekezésre és az európai gazdaság helyreállítására, mint amennyit Magyarország támadására, akkor Európa nem ott tartana, ahol ma: a háború és az összeomlás szélén
– mutatott rá.
Több ember meghalt, miután beleborult a folyóba egy migránsokat szállító csónak
Hat férfit és hét nőt kórházba szállítottak.
Feszülten reagált Kijev Washington választási nyomásgyakorlására
„Előbb értsük meg, mit akarnak tőlünk” .
A CEU elhallgattatja a kritikus hangokat
A CEU letiltotta a kényszersorozásról szóló vitát.
A NABU nyomozói ismét lecsaptak
Ezúttal az adóhatóságnál tartottak házkutatást.
