Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra!

Most a külügyminiszteri csúcson még ennél is döbbenetesebb érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ugyanis az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy bejegyzésben reagált erre a kijelentésre:

Az a vicc, hogy nem vicc: az EU-s külügyminiszteri csúcson azt mondták, az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy felvegyük Ukrajnát az EU-ba.