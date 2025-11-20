Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Deák Dániel

Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra

Miközben az ukrajnai háborús maffiahálózat leleplezése Európa-szerte megdöbbenést váltott ki, Brüsszelben egészen megdöbbentő álláspont került elő: a külügyminiszteri csúcson többek szerint épp a korrupciós botrány szolgál újabb indokként Ukrajna uniós felvételére. Szijjártó Péter „őrületnek” nevezte a brüsszeli hozzáállást, Deák Dániel pedig rámutatott: tragikomikus, hogy a botrányt nem figyelmeztetésnek, hanem tagsági érvnek tekintik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 19:13
Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra!
Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra! Forrás: AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből.

Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra! – Reagált Deák Dániel
Ukrajnai korrupció? Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra! – Reagált Deák Dániel Fotó: MTI

Most a külügyminiszteri csúcson még ennél is döbbenetesebb érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ugyanis az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy bejegyzésben reagált erre a kijelentésre:

Az a vicc, hogy nem vicc: az EU-s külügyminiszteri csúcson azt mondták, az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy felvegyük Ukrajnát az EU-ba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, António Costa és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

