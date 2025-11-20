Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

Korábban írtunk róla, hogy Szijjártó Péter szerint őrület, ami Brüsszelben zajlik: miközben bebizonyosodott az, hogy Ukrajnában egy háborús maffiarendszer működik, Brüsszel újabb százmilliárd eurót akar az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből.

Szijjártó Péter szerint őrület, ami Brüsszelben zajlik

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Tisztelettel köszöntöm önöket, ezúttal Brüsszelből, ahol az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése zajlik ezekben a percekben. Mondhatom, hogy a lényegen már túl vagyunk, ezért most szeretnék önöknek egy tájékoztatást adni arról, hogy mi is történt, történik itt a mai napon. De mindenekelőtt tisztelettel köszöntjük azokat, akik akár a közmédiában, akár a hírtelevízióban, vagy valamelyik internetes platformon követnek minket élőben. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mi lenne az a legvisszafogottabb kifejezés, amit használni lehetne az itteni viszonyokra, akkor az az őrület. Egészen egyszerűen őrület. Egészen egyszerűen őrület lett úrrá itt Brüsszelen” – kezdte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben.

Ma a külügyminiszteri tanácsülés ukrán foglalkozó napirendje úgy ment végig, mintha mi sem történt volna. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana.

– mondta.

„Ami nyilvánvalóan az európai gazdaságnak lenne egy újabb mélyütés. Tehát függetlenül attól, hogy Ukrajnában az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlik. Majd Brüsszelben azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt és még több fegyvert Ukrajnába, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra. És tegyük meg mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt. Ezt nevezem én őrületnek, de sajnos lehet ezt még tovább is fokozni.

Ugyanis a mai napon több külügyminiszter kolléga részéről elhangzott az, hogy az Ukrajnában zajló korrupciós botrány egy újabb ok, egy újabb indok arra, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba. És sokan megrökönyödhetnek. Fordítva kellett volna mondani ezt a mondatot, fordított értelemmel. Valóban úgy lenne normális, de a helyzet az, hogy itt most nem a normalitás, hanem az őrültek háza uralkodik, ezért elmondom még egyszer.

Tehát ma több külügyminiszter kolléga is úgy érvelt, hogy az Ukrajnában zajló korrupciós botrány még egy ok arra, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba. Na, ez az őrület, amit meg kell állítani

– hangsúlyozta.