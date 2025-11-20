béketervWitkoffkorrupciós botrányDonald TrumpZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij a háború folytatását választja

Az Egyesült Államok Trump-adminisztrációja újra előállt egy béketervvel, ami az ukrán elnök számára nehezen elfogadható engedményeket tartalmaz. A javaslat jelentős területvesztést és az ukrán hadsereg korlátozását írná elő, miközben Zelenszkij pozícióját a korrupciós botrányok és folyamatos orosz támadások gyengítik. Washington nyomást gyakorol Kijevre a terv elfogadására, amely többek között a békefenntartók elutasítását és a NATO-csatlakozás elhalasztását is tartalmazza. Az áttörés egyelőre valószínűtlennek tűnik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 12:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TOM BRENNER Forrás: AFP
Donald Trump adminisztrációja új lendületet vett az orosz–ukrán háború befejezése érdekében. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff próbálja előmozdítani a béketerv elfogadását, amely tartalmaz bizonyos rendelkezéseket, amelyekkel a kijevi vezetés nem ért egyet, így áttörés kevéssé valószínű – írja a zn.ua.

Zelenszkij ilyen békefeltételek mellett inkább a háború folytatását választja
Fotó: TOM BRENNER / AFP

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy új béketerv született az orosz–ukrán háború lezárásáról. Egy, Witkoff erőfeszítéseivel kapcsolatban jól informált személy elmondta, hogy az adminisztráció legutóbbi javaslata több olyan elemet is tartalmaz, amelyeket Zelenszkij nehezen tudna jóváhagyni, különösen a jelentős területi veszteség és az az ukrán fegyveres erőket érintő szigorú korlátozások miatt. 

Ugyanakkor Zelenszkij pozícióját megingatta egy nagy horderejű korrupciós botrány, amelybe több közeli szövetségese is belekeveredett. Ez, a kimerítő orosz csapásokkal együtt beszűkíti az ukrán elnök mozgásterét, miközben az amerikai tisztviselők fokozzák a nyomást, hogy beleegyezzen a háború befejezésére irányuló megállapodásba

– tették hozzá az újságírók.

A Witkoff által szorgalmazott terv számos olyan javaslatot tartalmazott, amelyet Zelenszkij kormánya teljesíthetetlennek tartott, például az ukrán hadsereg létszámának felére csökkentését és visszavonulást a Luhanszki és Donyecki területekről, amelyeket jelenleg nem ellenőriz Oroszország. 

Ez Ukrajna kapitulációját jelentené, és Zelenszkij nem hajlandó erre

– mondta a forrás. Washington állítólag jelezte az ukrán elnöknek, hogy el kell fogadnia az új tervet. Egyes sajtóértesülések szerint Trump „béketerve” azt is követeli Ukrajnától, hogy mondjon le a békefenntartókra vonatkozó igényéről, amelyek a jövőbeli orosz támadások megelőzését szolgálnák. A terv ezeken felül kiköti, hogy „legalább néhány évig” mondjon le a NATO-csatlakozásról.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

