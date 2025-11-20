Zelenszkij a háború folytatását választja

Donald Trump adminisztrációja új lendületet vett az orosz–ukrán háború befejezése érdekében. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff próbálja előmozdítani a béketerv elfogadását, amely tartalmaz bizonyos rendelkezéseket, amelyekkel a kijevi vezetés nem ért egyet, így áttörés kevéssé valószínű – írja a zn.ua.

Zelenszkij ilyen békefeltételek mellett inkább a háború folytatását választja

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy új béketerv született az orosz–ukrán háború lezárásáról. Egy, Witkoff erőfeszítéseivel kapcsolatban jól informált személy elmondta, hogy az adminisztráció legutóbbi javaslata több olyan elemet is tartalmaz, amelyeket Zelenszkij nehezen tudna jóváhagyni, különösen a jelentős területi veszteség és az az ukrán fegyveres erőket érintő szigorú korlátozások miatt.

Ugyanakkor Zelenszkij pozícióját megingatta egy nagy horderejű korrupciós botrány, amelybe több közeli szövetségese is belekeveredett. Ez, a kimerítő orosz csapásokkal együtt beszűkíti az ukrán elnök mozgásterét, miközben az amerikai tisztviselők fokozzák a nyomást, hogy beleegyezzen a háború befejezésére irányuló megállapodásba

– tették hozzá az újságírók.