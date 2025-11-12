A minisztérium szerint a Szuhoj Jarban folytatott harcok lezárultával a térség „teljesen megtisztult az ukrán fegyveres alakulatoktól”, és az orosz erők most teljes erővel a Pokrovszk környéki műveletek kiszélesítésére összpontosítanak. Helyszíni hadiforrások szerint az orosz erők biztosították pozícióikat Pokrovszkban, miután a kedvező időjárási körülmények lehetővé tették a rohamegységek bevetését a városon belül.

Több mint 300 orosz katona használta ki a rossz időjárási körülményeket és a sűrű ködöt, hogy bevonuljon Pokrovszkba, írta az Il Tempo. A sűrű köd csökkentette az ukrán légi felderítő szolgálatok kapacitását.

russians are storming Pokrovsk like a bunch of ISIS style jihadists. This is happening in a city in the largest country in Europe. Absolute insanity pic.twitter.com/RAXNUI4eQD — Caolan (@CaolanReports) November 11, 2025

Pokrovszk hamarosan teljesen orosz kézre kerül

Az elmúlt napokban az orosz erők tovább fokozták erőfeszítéseiket, hogy könnyű járművekkel a déli külvároson keresztül bevonuljanak Pokrovszkba.

A várost a gyakorlatban már elfoglalták. A harc jellege megváltozott, miután a rohamcsapatok beléptek és megszervezték a légi ellenőrzést, a helyzet gyakorlatilag eldőlt, írja a Military Affairs.

❗️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 425th Assault Regiment engage in close combat with 🇷🇺Russian assault groups on the streets of Pokrovsk pic.twitter.com/IrGWecO7nN — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 12, 2025

A Donyecki térségben zajló hadműveletek célja az orosz források szerint a frontvonal stabilizálása és új logisztikai útvonalak megnyitása. Moszkva közlései szerint a Központ hadműveleti csoport folyamatosan támadó pozícióban van, és több helyen áttörte az ukrán védelmi vonalakat. A harcok továbbra is hevesek, az ukrán fél részéről hivatalos reakció a Szuhoj Jarral kapcsolatos orosz bejelentésre egyelőre nem érkezett.

Az orosz egységek átvették az irányítást Pokrovszk felett, és elérték Guljajpol külvárosát. A fő célok közé tartozik a Dnyipropetrovszk felé való előrenyomulás és a Donbász vízellátásának biztosítása.