Az orosz védelmi tárca közleménye alapján a 2. hadsereg rohamegységei jelenleg Pokrovszk térségében folytatnak támadó műveleteket: a város nyugati részein, a központi kerület északnyugati és keleti negyedeiben, valamint a nyugati ipari zónában is előrenyomulnak, írta a TASZSZ.
Az orosz csapatok masszívan törnek előre Pokrovszkban
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg Központ nevű hadműveleti csoportjának egységei befejezték a Donyecki Népköztársaságban található Szuhoj Jar település megtisztítását az ukrán fegyveres erőktől. A hadijelentés szerint az orosz csapatok több frontszakaszon is folytatják az aktív offenzívát, Pokrovszk lényegében orosz kézen van.
A minisztérium szerint a Szuhoj Jarban folytatott harcok lezárultával a térség „teljesen megtisztult az ukrán fegyveres alakulatoktól”, és az orosz erők most teljes erővel a Pokrovszk környéki műveletek kiszélesítésére összpontosítanak. Helyszíni hadiforrások szerint az orosz erők biztosították pozícióikat Pokrovszkban, miután a kedvező időjárási körülmények lehetővé tették a rohamegységek bevetését a városon belül.
Több mint 300 orosz katona használta ki a rossz időjárási körülményeket és a sűrű ködöt, hogy bevonuljon Pokrovszkba, írta az Il Tempo. A sűrű köd csökkentette az ukrán légi felderítő szolgálatok kapacitását.
Pokrovszk hamarosan teljesen orosz kézre kerül
Az elmúlt napokban az orosz erők tovább fokozták erőfeszítéseiket, hogy könnyű járművekkel a déli külvároson keresztül bevonuljanak Pokrovszkba.
A várost a gyakorlatban már elfoglalták. A harc jellege megváltozott, miután a rohamcsapatok beléptek és megszervezték a légi ellenőrzést, a helyzet gyakorlatilag eldőlt, írja a Military Affairs.
A Donyecki térségben zajló hadműveletek célja az orosz források szerint a frontvonal stabilizálása és új logisztikai útvonalak megnyitása. Moszkva közlései szerint a Központ hadműveleti csoport folyamatosan támadó pozícióban van, és több helyen áttörte az ukrán védelmi vonalakat. A harcok továbbra is hevesek, az ukrán fél részéről hivatalos reakció a Szuhoj Jarral kapcsolatos orosz bejelentésre egyelőre nem érkezett.
Az orosz egységek átvették az irányítást Pokrovszk felett, és elérték Guljajpol külvárosát. A fő célok közé tartozik a Dnyipropetrovszk felé való előrenyomulás és a Donbász vízellátásának biztosítása.
Borítókép: Az ukrán erők elkeseredett küzdelmet folytatnak a város megtartásáért (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)
