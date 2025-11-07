Robert C. Castel: Pokrovszk elvesztése fordulópontot jelenthet a háborúban

Az elemzés szerint a város eleste a háború dinamikáját is megváltoztathatja, mivel felgyorsulhatnak a hadműveletek, és nem zárható ki egy láncreakció-szerű területi összeomlás sem. Castel ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a katonai folyamatok mellett a politikai döntéshozatal is egyre meghatározóbb szerepet játszik, hiszen a fronthelyzet alakulása közvetlenül befolyásolja a diplomáciai mozgásteret.