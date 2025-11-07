Robert C. CastelAmerikaközel-keletorosz-ukrán háború

Robert C. Castel: Pokrovszk elvesztése fordulópontot jelenthet a háborúban

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 18:07

A Front legújabb adásában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa értékelte az orosz–ukrán háború friss fejleményeit, a pokrovszki helyzet stratégiai következményeit, valamint a csendes-óceáni és közel-keleti erőviszonyok alakulását.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő (Fotó: MW Archívum)
Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő (Fotó: MW-archívum)

A Front legújabb adásának középpontjában Pokrovszk orosz kézre kerülése és annak lehetséges következményei állnak. Castel értékelése szerint a város katonai és logisztikai szempontból már korábban elveszett, hiszen a szénbányászat leállt, a közlekedési útvonalakat pedig az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta. Úgy fogalmazott: Pokrovszk elvesztése nemcsak egy újabb taktikai vereséget jelent Ukrajnának, hanem műveleti, gazdasági, morális és politikai szinten is komoly következményekkel járhat.

A szakértő kiemelte, hogy az orosz siker lehetővé teszi az előrenyomulást a Dnyeper-síkság irányába, ami a következő célpontként Szlovjanszk és Kramatorszk elszigetelését is lehetővé teheti. Castel szerint az ukrán védelem összeomlását részben az orosz gyalogsági fölény, részben pedig a drónháborúban elért orosz technikai fölény okozta. Megfogalmazása szerint Moszkva Pokrovszk térségében „megbénította” az ukrán drónrendszereket, így elvette tőlük korábbi taktikai előnyüket.

Az elemzés szerint a város eleste a háború dinamikáját is megváltoztathatja, mivel felgyorsulhatnak a hadműveletek, és nem zárható ki egy láncreakció-szerű területi összeomlás sem. Castel ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a katonai folyamatok mellett a politikai döntéshozatal is egyre meghatározóbb szerepet játszik, hiszen a fronthelyzet alakulása közvetlenül befolyásolja a diplomáciai mozgásteret.

 

A műsor második részében Castel az amerikai külpolitika fókuszváltását elemezte. Rámutatott, hogy Washington a Csendes-óceán térségében növeli katonai jelenlétét, amit Dél-Korea és Ausztrália nukleáris meghajtású tengeralattjáró-programjai is jeleznek. Tajvannal kapcsolatban a szakértő megjegyezte, hogy a sziget védelmi felkészültsége továbbra is korlátozott, ami egy esetleges kínai nyomásgyakorlás esetén komoly kockázatot jelenthet.

Castel kitért a Közel-Keletre is, ahol Irán és Észak-Korea együttműködése, valamint az amerikai katonai jelenlét erősödése Szíriában alakítja a térség biztonsági viszonyait. A tervezett amerikai damaszkuszi bázis szerinte nemcsak a szíriai helyzet stabilizálását, hanem az izraeli és iráni katonai mozgások megfigyelését is szolgálhatja.

A szakértő összegzése szerint a háború jelenlegi szakaszában a katonai események és a diplomáciai folyamatok egymásra utaltan haladnak, és csak akkor jöhet létre érdemi béketárgyalás, ha a felek képesek lesznek kialakítani egy közös, mindkét oldal számára elfogadható tárgyalási alapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

