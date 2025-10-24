Budapesti békecsúcsbékeRobert C. CastelFrontorosz-ukrán háborúpodcast

Front Robert C. Castellel: A halasztás lehetőséget ad a valódi békére + videó

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 16:46

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő – a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója – a Front legújabb adásában elmondta, hogy a budapesti békecsúcs elhalasztása nem kudarc, hanem lehetőség. Úgy véli, ha a találkozót elhamarkodnák, az a történelem újabb „Reykjavíkjává” válhatna. Castel az amerikai katonai döntéshozatal lazítását és az orosz provokációkat is elemezte a Front podcast legújabb adásában, kiemelve, hogy a NATO-nak határozott, de mértéktartó választ kell adnia.

A budapesti békecsúcs elhalasztása nem kudarcként, hanem lehetőségként értelmezhető – mondta a Front legújabb adásában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő. Az Alapjogokért Központ tanácsadója szerint a találkozó előkészítésének alaposnak kell lennie, különben az esemény a történelem újabb „Reykjavíkjává” válhatna. Az Egyesült Államok eközben szankciókkal és katonai döntéshozatali szabályok lazításával próbál nyomást gyakorolni Oroszországra, míg Moszkva egy provokatív légi manőverrel mutatta meg az erejét . 

Castel emlékeztetett, hogy a második világháború óta 74 amerikai–orosz (vagy korábban amerikai–szovjet) csúcstalálkozó zajlott, közülük több is kudarccal végződött, amikor nem volt megfelelő előkészítés vagy közös nevező a felek között. 

A halasztás lehetőséget teremt arra, hogy a budapesti békecsúcs ne a sikertelen találkozók közé kerüljön.

A szakértő szerint az amerikai döntés, amely a mélységi ukrán légicsapások engedélyezését politikai szintről katonai szintre helyezte, kettős célt szolgál: egyszerre növeli a katonai mozgásteret és csökkenti Washington politikai felelősségét egy esetleges tragikus hibáért. Ha egy rakéta rossz helyre csap be, az már nem a Fehér Ház döntése lesz, hanem egy terepen hozott katonai határozat. 

A beszélgetésben szó esett a litván légtérsértésről is, amely Castel szerint több volt, mint rutinprovokáció. Az, hogy Oroszország a NATO-légtérben hajtott végre légi utántöltést, a nyílt dac jele: 

azt üzeni, nem félünk tőletek.

Az elemző úgy látja, a NATO-nak határozott, de a fegyveres konfliktus küszöbét el nem érő választ kell adnia, hogy megőrizze tekintélyét. Az uniós csúcs kapcsán, ahol 26 tagállam Magyarország nélkül fogadott el közös állásfoglalást Ukrajna további támogatásáról, Castel hangsúlyozta: a magyar különutas politika fontos ellensúlyt képez az európai „csoportgondolkodással” szemben.

Castel a Front legújabb részében a 19. uniós szankciós csomag hatásait elemezte, és leszögezte: a szankciók kétségtelenül számítanak, de stratégiai meglepetést Oroszország esetében már nem lehet velük elérni. A szakértő szerint a szankciók hatása csökken az alkalmazkodóképesség növekedésével, az orosz gazdaság felkészült ezekre a lépésekre, így az intézkedésektől különösebb áttörés nem várható. Az ukrán fegyverbeszerzésekkel kapcsolatban Castel rámutatott: a Patriot légvédelmi rendszerek és a Gripen vadászgépek beszerzése esetében a kapacitás és az idő a fő korlát, nem a pénz. A gyártási sorok és az előállítási sebesség miatt Ukrajna csak hosszú távon juthat hozzá ezekhez az eszközökhöz, a mostani háború menetét a későbbi szállítások valószínűleg nem befolyásolják. Az orosz fejlesztésekről szólva a szakértő kiemelte a tömeggyártás és a hajtómű-technológia jelentőségét az új irányított légibombák esetében, amelyek a fronton is egyre szélesebb körben alkalmazhatók. 

Ezzel szemben Ukrajna eszközei korlátozottak, az aszimmetria jelentős.

 

