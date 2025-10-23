Európai Tanácsszankciós csomagOroszországUkrajnaPutyinTrump

Zelenszkijjel együtt érkezett az EU-csúcsra a tanács elnöke

Az Európai Unió jövőbeli tagjaként nagyon örülök, hogy itt lehet közöttünk, kollégák között – mondta Antonio Costa, amikor Volodimir Zelenszkijjel együtt megérkezett a brüsszeli EU-csúcsra. Az Európai Tanács elnöke arról is beszélt, hogy döntést hoztak Ukrajna támogatásáról a 2026–2027-es időszakra, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is. Emellett Costa azt is közölte, hogy a jóváhagyott 19. szankciócsomag célba vette Oroszország bank- és energiaszektorát is. A tanács elnöke üdvözölte Zelenszkijt, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása folytatódik, ameddig szükséges.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 10:45
Az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke
Az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üdvözölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a brüsszeli EU-csúcson. 

Zelenszkijjel együtt érkezett az EU-csúcsra a tanács elnöke
Zelenszkijjel együtt érkezett az EU-csúcsra a tanács elnöke
Fotó: JOHN THYS / AFP

Kedves Volodimir, az Európai Unió jövőbeli tagjaként nagyon örülök, hogy itt lehet közöttünk, kollégák között

– kezdte köszöntőjét Costa. A tanács elnöke elmondta, hogy ma reggel jóváhagyták a 19. szankciócsomagot, amely Oroszország árnyékflottáját, bank- és energia szektorát célozza. Korábban írtunk róla, hogy mi szerepel a 19. szankciós csomagban.

Ma […] döntést hoztunk arról, hogy biztosítsuk Ukrajna pénzügyi szükségleteit 2026-ra és 2027-re, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is. Ez nagyon erős üzenet Oroszországnak.

Costa kitért rá, hogy ezzel ismételten kijelentette az Európai Unió, hogy Ukrajnát támogatni fogja, ameddig szükséges, és bármibe is kerül. A tanács elnöke szerint, annak ellenére, hogy Trump elnök békekezdeményezése óriási várakozásokat keltett, „világosan látszik, hogy sajnos ezek a kezdeményezések nem találkoznak Putyin elnök jóindulatával” és Oroszország fokozta a támadásokat Ukrajna civil lakossága és a civil létesítményei ellen.

Borítókép: Az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Tényleg mindig van lejjebb

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ezúttal a külhoni magyar gyerekeket vette célba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu