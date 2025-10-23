António Costa, az Európai Tanács elnöke üdvözölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a brüsszeli EU-csúcson.
Zelenszkijjel együtt érkezett az EU-csúcsra a tanács elnöke
Az Európai Unió jövőbeli tagjaként nagyon örülök, hogy itt lehet közöttünk, kollégák között – mondta Antonio Costa, amikor Volodimir Zelenszkijjel együtt megérkezett a brüsszeli EU-csúcsra. Az Európai Tanács elnöke arról is beszélt, hogy döntést hoztak Ukrajna támogatásáról a 2026–2027-es időszakra, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is. Emellett Costa azt is közölte, hogy a jóváhagyott 19. szankciócsomag célba vette Oroszország bank- és energiaszektorát is. A tanács elnöke üdvözölte Zelenszkijt, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása folytatódik, ameddig szükséges.
Kedves Volodimir, az Európai Unió jövőbeli tagjaként nagyon örülök, hogy itt lehet közöttünk, kollégák között
– kezdte köszöntőjét Costa. A tanács elnöke elmondta, hogy ma reggel jóváhagyták a 19. szankciócsomagot, amely Oroszország árnyékflottáját, bank- és energia szektorát célozza. Korábban írtunk róla, hogy mi szerepel a 19. szankciós csomagban.
Ma […] döntést hoztunk arról, hogy biztosítsuk Ukrajna pénzügyi szükségleteit 2026-ra és 2027-re, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is. Ez nagyon erős üzenet Oroszországnak.
Costa kitért rá, hogy ezzel ismételten kijelentette az Európai Unió, hogy Ukrajnát támogatni fogja, ameddig szükséges, és bármibe is kerül. A tanács elnöke szerint, annak ellenére, hogy Trump elnök békekezdeményezése óriási várakozásokat keltett, „világosan látszik, hogy sajnos ezek a kezdeményezések nem találkoznak Putyin elnök jóindulatával” és Oroszország fokozta a támadásokat Ukrajna civil lakossága és a civil létesítményei ellen.
Borítókép: Az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)
