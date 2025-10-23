Zelenszkijjel együtt érkezett az EU-csúcsra a tanács elnöke

Ma […] döntést hoztunk arról, hogy biztosítsuk Ukrajna pénzügyi szükségleteit 2026-ra és 2027-re, beleértve a katonai felszerelések beszerzését is. Ez nagyon erős üzenet Oroszországnak.

Costa kitért rá, hogy ezzel ismételten kijelentette az Európai Unió, hogy Ukrajnát támogatni fogja, ameddig szükséges, és bármibe is kerül. A tanács elnöke szerint, annak ellenére, hogy Trump elnök békekezdeményezése óriási várakozásokat keltett, „világosan látszik, hogy sajnos ezek a kezdeményezések nem találkoznak Putyin elnök jóindulatával” és Oroszország fokozta a támadásokat Ukrajna civil lakossága és a civil létesítményei ellen.

Borítókép: Az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)