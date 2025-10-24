Brüsszel Putyint fenyegeti

António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte: az európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő két évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát, és igazságos és tartós békéért küzdhessen.

António Costa. Fotó: Anadolu

Közölte: az Európai Tanács megerősítette átfogó politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatását Ukrajna számára. A 26 uniós tagállam vezetője által elfogadott, Ukrajnával foglalkozó állásfoglalást idézte, amely szerint Oroszországnak nincs valódi politikai akarata a háború befejezésére és az érdemi béketárgyalások megkezdésére.

Az Európai Tanács ezért felszólítja Oroszországot, hogy egyezzen bele egy teljes, feltétel nélküli és azonnali tűzszünetbe, amelyhez Ukrajna már márciusban hozzájárult. Az Európai Unió és tagállamai is hozzájárulnak a béketeremtéshez az Egyesült Államokkal együttműködve

– áll a szövegben.

A dokumentum szerint az Európai Unió és a tagállamok készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak Ukrajna szilárd és hiteles biztonsági garanciáihoz, különösen azáltal, hogy támogatják Ukrajna elrettentő képességét a hatékony önvédelem érdekében, a nemzetközi joggal összhangban.

Az EU hosszú távon rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának: 2025-ben 20,5 milliárd eurót juttat az ország költségvetésébe. Az uniós jognak megfelelően az európai bankokban tárolt orosz vagyoni eszközöket mindaddig be kell fagyasztani, amíg Oroszország fel nem hagy az Ukrajna elleni háborújával, és meg nem téríti a háború okozta károkat

– áll az elfogadott szövegben.

A tagállamoknak továbbra is fokozniuk kell erőfeszítéseiket Ukrajna katonai és védelmi szükségleteinek kielégítésére, különösen a légvédelmi és drónelhárító rendszerek, valamint a nagy kaliberű lőszerek szállítása tekintetében – írták a szöveg elfogadását támogató tagállami vezetők.

Az Európai Uniónak fenn kell tartania és fokoznia kell a nyomást Oroszországra a háború befejezése érdekében, egyebek között további szankciók révén – hangoztatták. Costa közölte, Európa védelme nem csak még több költésről, hanem okos befektetésekről szól, valamint a tagállamok közötti együttműködésről az állampolgárok békéje érdekében. – Így építjük Európa szuverenitását

– fogalmazott. Végezetül kijelentette: Európának versenyképesebbé kell válnia jövőjének biztosítása érdekében. A tiszta és digitális átállás, valamint a bürokrácia egyszerűsítését célzó erőfeszítések kulcsfontosságú részét képezik az Európa nemzetközi versenyképességének szavatolására irányuló uniós programoknak – tette hozzá sajtótájékoztatóján a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.