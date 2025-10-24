Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

Orbán Viktorminiszterelnökszankciók

Orbán Viktor a Magyar Nemzet kérdésére véleményt mondott az uniós szankciókról

A magyar miniszterelnök az uniós csúcsot követően nyilatkozott a sajtó képviselőinek Brüsszelben. A kormányfő lapunk kérdésére úgy fogalmazott: ez egy olyan szankciós csomag, amely bár folytatja a szankciós politikát, amely gyökerében elhibázott, de ez a csomag Magyarországot nem érinti negatívan.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 7:48
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vett részt Brüsszelben. A kormányfő az egyeztetést követően a Magyar Nemzet újságírójának kérdésére is válaszolt. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor miniszterelnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ami a szankciós csomagot illeti, hosszú hetekig tartó tárgyalások előzték meg. Mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak. Ez egy olyan szankciós csomag, amely bár folytatja a szankciós politikát, amely gyökerében elhibázott, de ez a csomag Magyarországot nem érinti negatívan. Mindig úgy tárgyalunk, hogyha lesznek is új szankciós csomagok, azok Magyarországra ne gyakoroljanak negatív hatást.

A kormányfő szerint ami az alaphelyzetet illeti, mintegy húsz-harmincmilliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig elbukott a háborún. Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen.

Brüsszeli sajtótájékoztató

Brüsszeli sajtótájékoztató

Posted by Orbán Viktor on Thursday, October 23, 2025

A pénz ne menjen Ukrajnába, s a magyar gazdaságot meg az unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez egy zsebkérdés

 – tette hozzá.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelben hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. – Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével – fogalmazott a kormányfő.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik Brüsszelbe, az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára  2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.