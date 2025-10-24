Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

Orbán ViktorBrüsszelbékepárti álláspontmegvédMagyarország

Orbán Viktor Brüsszelben megvédte a nemzeti érdeket

Magyarország nem háborút, hanem békét akar hangsúlyozta a brüsszeli EU-csúcson Orbán Viktor miniszterelnök. Ennek kapcsán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta: – Világosan fogalmazott a magyar kormányfő, a nyomásgyakorlásoknak ellen tudott Magyarország állni, Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket.

Szabó István
2025. 10. 24. 9:23
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Budapesten 2025. október 23-án, a 11-i békemeneten az 1956-os magyar forradalom 69. évfordulóján Fotó: Szentgallay Bálint Forrás: NurPhoto/AFP
Orbán Viktor ismét egyértelművé tette: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. Brüsszelben az EU-csúcson az ukrajnai háború finanszírozása, az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatás és az ukrán EU-tagság kérdése volt napirenden. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály Kaiser Ákos

Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni

– fogalmazott a miniszterelnök Brüsszelben.

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Brüsszeli sajtótájékoztató

Brüsszeli sajtótájékoztató

Posted by Orbán Viktor on Thursday, October 23, 2025

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem szeretné, ha egy olyan szövetség tagja lenne, amelynek újonnan felvett tagja folyamatos háborús veszedelemben él, hiszen – mint mondta – abba bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán–orosz háború nem a mi háborúnk.

A kormányfő figyelmeztetett: – Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz–ukrán háború a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk.

Orbán Viktor szerint Ukrajna gazdasági állapota fölszívná, kiszippantaná Európából azokat a pénzeket, amelyekre az uniós tagállamoknak – köztük Magyarországnak – szüksége van a fejlesztésekhez. Éppen ezért Magyarország nem támogatja sem az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdését, sem olyan pénzügyi intézkedéseket, amelyek – mint mondta – a magyarok pénzét kivinnék Ukrajnába.

 

Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket

Az október 23-i nemzeti ünnepen tapasztalt békepárti, patrióta összefogás után érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe, ami komoly társadalmi legitimációt és támogatást adott a magyar álláspontnak

– mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Világosan fogalmazott a magyar kormányfő, és ezeknek a nyomásgyakorlásoknak ellen tudott Magyarország állni, és Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket

– hangsúlyozta a szakértő.

Deák Dániel a Tisza Párt kapcsán rámutatott arra is, hogy Magyar Péter az Európai Néppárt tagjaként nem tehet és nem tesz mást, mint hogy a brüsszeli narratívát hangoztatja.

Nyugati orientációról beszélt, a brüsszeli állásponthoz való visszatérésről október 23-án is, ez pedig egyet jelent a migránsok beengedésével, a háború támogatásával és természetesen annak finanszírozásával és az ukrán EU-tagság támogatásával

– fejtette ki Deák Dániel.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A szakértő szerint ez a 2026-os magyar parlamenti választások tétje is.

Van egy nemzeti patrióta oldal, amely minden nemzetközi színtéren a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és vele szemben áll az az ellenzéki szereplő, amely egyre nyíltabban szakítana a mostani magyar békepárti külpolitikával, és ahhoz a brüsszeli, elszigetelődő külpolitikához csatlakozna, aminek az az eredménye, hogy Európa határozott háborúpárti álláspontot képvisel

– összegezte Deák Dániel.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Budapesten 2025. október 23-án, a 11-i békemeneten az 1956-os magyar forradalom 69. évfordulóján (Fotó: NurPhoto/AFP/Szentgallay Bálint)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

