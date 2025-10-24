Orbán Viktor ismét egyértelművé tette: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. Brüsszelben az EU-csúcson az ukrajnai háború finanszírozása, az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatás és az ukrán EU-tagság kérdése volt napirenden.
Orbán Viktor Brüsszelben megvédte a nemzeti érdeket
Magyarország nem háborút, hanem békét akar hangsúlyozta a brüsszeli EU-csúcson Orbán Viktor miniszterelnök. Ennek kapcsán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta: – Világosan fogalmazott a magyar kormányfő, a nyomásgyakorlásoknak ellen tudott Magyarország állni, Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket.
Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni
– fogalmazott a miniszterelnök Brüsszelben.
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem szeretné, ha egy olyan szövetség tagja lenne, amelynek újonnan felvett tagja folyamatos háborús veszedelemben él, hiszen – mint mondta – abba bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán–orosz háború nem a mi háborúnk.
A kormányfő figyelmeztetett: – Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz–ukrán háború a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk.
Orbán Viktor szerint Ukrajna gazdasági állapota fölszívná, kiszippantaná Európából azokat a pénzeket, amelyekre az uniós tagállamoknak – köztük Magyarországnak – szüksége van a fejlesztésekhez. Éppen ezért Magyarország nem támogatja sem az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdését, sem olyan pénzügyi intézkedéseket, amelyek – mint mondta – a magyarok pénzét kivinnék Ukrajnába.
Az október 23-i nemzeti ünnepen tapasztalt békepárti, patrióta összefogás után érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe, ami komoly társadalmi legitimációt és támogatást adott a magyar álláspontnak
– mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
– hangsúlyozta a szakértő.
Deák Dániel a Tisza Párt kapcsán rámutatott arra is, hogy Magyar Péter az Európai Néppárt tagjaként nem tehet és nem tesz mást, mint hogy a brüsszeli narratívát hangoztatja.
Nyugati orientációról beszélt, a brüsszeli állásponthoz való visszatérésről október 23-án is, ez pedig egyet jelent a migránsok beengedésével, a háború támogatásával és természetesen annak finanszírozásával és az ukrán EU-tagság támogatásával
– fejtette ki Deák Dániel.
A szakértő szerint ez a 2026-os magyar parlamenti választások tétje is.
Van egy nemzeti patrióta oldal, amely minden nemzetközi színtéren a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és vele szemben áll az az ellenzéki szereplő, amely egyre nyíltabban szakítana a mostani magyar békepárti külpolitikával, és ahhoz a brüsszeli, elszigetelődő külpolitikához csatlakozna, aminek az az eredménye, hogy Európa határozott háborúpárti álláspontot képvisel
– összegezte Deák Dániel.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Budapesten 2025. október 23-án, a 11-i békemeneten az 1956-os magyar forradalom 69. évfordulóján (Fotó: NurPhoto/AFP/Szentgallay Bálint)
