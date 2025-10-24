Orbán Viktor Brüsszelben megvédte a nemzeti érdeket

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem szeretné, ha egy olyan szövetség tagja lenne, amelynek újonnan felvett tagja folyamatos háborús veszedelemben él, hiszen – mint mondta – abba bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán–orosz háború nem a mi háborúnk.

A kormányfő figyelmeztetett: – Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz–ukrán háború a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk.

Orbán Viktor szerint Ukrajna gazdasági állapota fölszívná, kiszippantaná Európából azokat a pénzeket, amelyekre az uniós tagállamoknak – köztük Magyarországnak – szüksége van a fejlesztésekhez. Éppen ezért Magyarország nem támogatja sem az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdését, sem olyan pénzügyi intézkedéseket, amelyek – mint mondta – a magyarok pénzét kivinnék Ukrajnába.

Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket

Az október 23-i nemzeti ünnepen tapasztalt békepárti, patrióta összefogás után érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe, ami komoly társadalmi legitimációt és támogatást adott a magyar álláspontnak

– mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Világosan fogalmazott a magyar kormányfő, és ezeknek a nyomásgyakorlásoknak ellen tudott Magyarország állni, és Orbán Viktor megvédte a magyar nemzeti érdeket

– hangsúlyozta a szakértő.

Deák Dániel a Tisza Párt kapcsán rámutatott arra is, hogy Magyar Péter az Európai Néppárt tagjaként nem tehet és nem tesz mást, mint hogy a brüsszeli narratívát hangoztatja.

Nyugati orientációról beszélt, a brüsszeli állásponthoz való visszatérésről október 23-án is, ez pedig egyet jelent a migránsok beengedésével, a háború támogatásával és természetesen annak finanszírozásával és az ukrán EU-tagság támogatásával

– fejtette ki Deák Dániel.