Orbán Viktor elárulta, mi az a kötél, amire felakasztja magát az európai gazdaság + videó

A miniszterelnök Bohár Dánielnek adott interjút, amiben elárulta, tegnap késő este még neki is kijutott a harcból. Orbán Viktor szerint azonban a csata nem ért véget, a tegnapi napon Magyarországnak sikerült megakadályoznia egy olyan javaslatot, ami alapján megkezdődhetett volna a tárgyalás Ukrajna EU–csatlakozásáról.

Orbán Viktor szerint továbbra is egyértelmű hazánk álláspontja

Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A miniszterelnök szerint Magyarországnak van alternatív javaslata, hiszen hazánk jelezte, hogy Ukrajna és az Európai Unió számára is a stratégiai partnerség lenne a legjobb út, hiszen Ukrajna felvételével a háborút is felvennénk az EU-ba.

Robert Fico szlovák miniszterelnök állt a várfalon addig, amíg a Békemenet után Brüsszelbe indulhatott Orbán Viktor. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása ügyében megmaradt az ellentét, most pedig már a lefoglalt orosz valutatartalák ügyében is egymásnak feszülnek a tagállamok. Ha az Unió ráteszi a kezét az oroszok pénzére, vajon melyik állam vállalja majd annak kockázatát, hogy a pénzét az Unióban tartsa, amelyet az bármikor elsíbolhat? A miniszterelnököt Bohár Dániel, a Riporter kísérte az uniós csúcsra.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Tanács ülésterme a csatatér, ahol érvelni, harcolni kell és megvédeni Magyarország érdekeit. Kiemelte, hogy éppen ebben a teremben tartózkodnak, és a mai nap is egy csata volt.

Hozzátette, hogy annak első felét megspórolta, mivel talált egy barátot, Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét, aki hajlandó volt a nap első felének küzdelmeit a vállára venni.

Elmondta, hogy megkérte Ficót, amíg őt az október 23-i ünnepség Pesten odaköti, addig képviselje Magyarország álláspontját és érdekeit. Úgy fogalmazott, hogy ha valaki 10 vagy 15 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy egy ilyen helyzetben nem a lengyel, hanem éppen a szlovák miniszterelnököt kérik fel erre a feladatra, akkor sokan talán szörnyülködtek vagy nevettek volna, mert nem tudták volna eldönteni, hogy ez komoly vagy tréfás kijelentés.

A miniszterelnök elmondta, hogy ma már olyanok az állapotok, és annyi energiát fektettek a szlovák–magyar barátság építésébe, hogy ez a fajta együttműködés ma már lehetséges.

Hozzátette, hogy amint megérkezett, Robert Fico visszaadta neki azt a levelet, amely alapján Magyarország nevében eljárt, és bejelölte benne, mit olvasott fel, mit tett hozzá, és mit pipált ki, vagyis a munkát elvégezte.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nevében megköszönte Ficónak, hogy egy ilyen nehéz, illetve több nehéz ügyben is hősiesen és szívósan képviselte Magyarország érdekeit. Kiemelte, Robert Fico megbízható barát és szövetséges, ugyanakkor megjegyezte, hogy a politikában nehéz jó szavakat találni, mert mindenkinek az a dolga, hogy a saját nemzetét képviselje. Úgy fogalmazott, hogy barátság ide vagy oda, ha a saját nemzetről van szó, az már egy másik történet, hiszen neki mégiscsak a saját népét kell képviselnie. Hangsúlyozta, hogy még a legjobb barátok között is előállhatnak érdekkonfliktusok, de egy ilyen helyzetben is választani kell valakit, és ő azt mondhatja, hogy Robert Fico becsületes ember.

Hozzátette, hogy vannak dolgok, amelyekben nem értenek egyet, de Fico ettől még becsületes ember, és biztos volt abban, hogy ha elvállal valamit, azt – szlovák tempóban – meg is csinálja.

Mint mondta, nem volt biztos benne, hogy Fico elvállalja a feladatot, de amint ez megtörtént, nem kételkedett abban, hogy végre is hajtja, és így is lett. Példaként említette, hogy Fico miként képviselte Magyarország érdekeit az Ukrajnáról szóló napirendi pont tárgyalásakor, ami nem egyszerű feladat, mivel a szlovák és a magyar álláspont nem esik teljesen egybe.

Van átfedés, de nem esik teljesen egybe, és a magyar álláspontot korrekten bemutatta itt az ülésen

– vélekedett a miniszterelnök.