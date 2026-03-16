Háromtest-teszt

A lassan most már „testet” öltő harmadik világháború három frontvonalán felizzó folyamatok egyúttal a leendő világhatalmi rendszer alapstruktúráját megtestesítő „háromtest birodalom” első nagy „töréstesztjét” is jelentik.

A harmadik világháború három frontja valójában a „háromtest birodalom” három testének, Amerikának, Oroszországnak és Kínának a „dinamikus” egyensúlyát hivatott megteremteni. Mert, bár ez nem túl reménykeltő mozzanat, de e dinamikus egyensúly csak úgy jöhet létre, ha az egymás ellen alkalmazott erőszak legkülönbözőbb fegyvereinek felhasználásával folyamatosan „tesztelik” egymást, és most pont ennek lehetünk tanúi.

A kérdés jobb megértéséhez érdemes visszamenni a „háromtest birodalom” szimbolikus nevét adó dilemma eredeti értelmezéshez, már csak azért is, mert ez eredetileg egy kozmológiai problémát próbál szemléltetni. Jean D’Alambert francia tudós 1747-ben Problem de Trois Corps, vagyis Háromtest problémának nevezte el azt, amit másfél évszázaddal később honfitársa, a szintén francia Henri Poincaré bizonyított, hogy három égitest gravitációs rendszerét nem lehet matematikailag egzakt, analitikusan zárt alakzatban felírni. Ez azt jelenti, hogy a három test mindegyikének a mozgása olyan ingadozásnak (perturbációnak) van kitéve, amelynek lényege az, hogy jövőbeli állapotuk, helyzetük, egymáshoz való viszonyuk csak bizonyos valószínűségi tartományban értelmezhető. E probléma egy lehetséges megnyilvánulását és az ebből eredő „bonyodalmakat” írta le Liu Ce-Hszin Háromtest probléma című nagy-sikerű sci-fi regénye. A regény olyan közeljövőt ábrázol, amelyben a Föld felkészül egy közeli csillagrendszerből érkező invázióra. Az idegenek naprendszere három csillagból áll, amelyek instabil rendszerben keringenek egymás körül És e rendszeren belül egyetlen bolygó és annak intelligens civilizációja szenved a kiszámíthatatlanul változó és szélsőséges környezeti körülményektől, és az emiatt rendszeresen fellépő nagy mértékű pusztulástól. A regényből aztán először Kínában, aztán Amerikában népszerű filmsorozat is készült.