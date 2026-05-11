Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

A demokrácia antik értelmezése tehát egy olyan berendezkedésre utal, ahol valójában rejtett permanens polgárháború dúl a nagy oligarchikus csoportok (vagyis a „kevesek”) között, de a „fékek és ellensúlyok”, vagyis a napjaikban „jogállamnak” nevezett konstrukció olyan elvileg mindenkire nézve kötelező eljárásmódokat üzemeltet, amely legalább azt képes megakadályozni, hogy az oligarchikus csoportok nyílt, véres polgárháború keretében „rendezzék” vitáikat. Platón is elismerte ugyan e teljesítmény jelentőségét a görög városállamokban, de a demokrácia nevű berendezkedést mégis csak az uralomgyakorlás degeneratív formájának tartotta. Madách Imre Az ember tragédiája athéni színében drámai erővel mutatkozik meg ez a degeneratív lényeg, és az, hogy a demagógia, vagyis az a politikai kommunikációs tér, ahol az egyes oligarchikus csoportok érdekei a nép egészének eminens érdekeként tüntethetők fel, döntő szerepet játszik a rendszer működtetésében. Vagyis a „valóságipari művek” már ott is „üzemszerűen” működött.

Churchillnek végül is igaza volt, mert amikor a fenti bonmot-ját megfogalmazta, akkor már valóban értelmezhetetlen lett volna az arisztokrácia, vagyis a szakrális szellemi elit uralma, és az oligarchiák nyílt, véres polgárháborújához képest valóban a „legkisebb rossz” volt az a „valami”, amit akkor és azóta is demokráciának neveznek.

És nagyjából ugyanez mondható el a magyar politikai történet elmúlt 160 évének uralmi formáiról is. A kiegyezés korszaka óta a globális (külső) oligarchikus csoportok és a lokális „fogadófelületüket” megtestesítő (belső) oligarchikus csoportok konfliktusai és „kiegyezései” zajlanak, amit a parlamentáris „demokrácia” procedurális rendszere a „népre” hivatkozva próbál eltakarni több-kevesebb sikerrel. Hogy éppen császárnak, kormányzónak, pártfőtitkárnak vagy miniszterelnöknek hívják azt a „csődgondnokot”, aki a „nép nevében” próbálja egyensúlyban tartani a külső és belső oligarchikus csoportok kifosztószivattyúit, az csak a színpadi díszlet kelléktárának része.