Ha elütne a villamos

Az mindjárt világossá válik, nem mintha eddig nem tudtuk volna, csak nem illett róla beszélni, mert legalábbis látszólag nem nagyon volt rá szükség, hogy az 1990-ben útjára induló rendszer létszerveződési jellemzőit valójában soha nem vizsgáltuk. Evidens volt minden politikai szerveződés számára, hogy ez a rendszer a demokrácia és piacgazdaság rendszere, és kimondva kimondatlanul az volt a feltételezés, hogy e fogalmak mindenki számára ugyanazt jelentik, másrészt, hogy ez a „rendszerváltás rendszere” végtelen sokáig fog létezni, mert ugyebár mi is váltaná fel a demokrácia és piacgazdaság kombinációjára épülő rendszert. Aztán persze szép lassan kiderült, hogy valójában mindenki teljesen önkényesen értelmezi mind a demokrácia, mind a piacgazdaság fogalmait, másrészt hogy mint azt most sokan hangoztatják a rendszerváltás rendszere is összeomolhat.

Lehet, hogy valójában ennek vagyunk tanúi, de mivel teljes a fogalmi zűrzavar, így ebben a „zajban” egyelőre tisztázhatatlanok a legalapvetőbb kérdések is. Például az, hogy ha a rendszer legfőbb jellemzőinek a tisztázása teljesen elmaradt 1990 óta, és közben kiderült, hogy a demokrácia és piacgazdaság fogalmak nemcsak a magyar beszédtérben, de a globális beszédtérben is „üres” metafogalmakká váltak, amelyeket minden szereplő teljesen önkényesen használ és ideológiai megtorlásként alkalmazhatja a hiányukra való hivatkozást, akkor most mi az a konszenzuális alap, amelynek talapzatán megnyugtatóan tisztázható az, hogy ami most a legutóbbi választáson történt, az rendszerváltozás vagy csupán a rendszerváltás 1990 óta fennálló rendszerének egy újabb berendezkedése.