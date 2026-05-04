Mindeközben a világ

Az első ciklusvég az amerikai birodalom évszázadának vége, amivel együtt a Nyugat hatszáz éves világuralma is véget ér, mert eddig mindig volt egy újabb felemelkedő nyugati nemzetállam, aki az előző helyére lépett, de mivel nincs hetedik nagy nyugati nemzetállam, így a modern Nyugat világmeghatározó szerepének hatszáz éves korszaka is lezárul. És végül, de nem utolsó sorban véget érni látszik az a roppant ívű háromezer évnél is hosszabb időszak, amelynek létszerveződési elve a kereskedelem, a pénz és a média fegyverként való használatára épülő globális parazitizmus volt, pontosabban az ma is, és amelynek a modern Nyugat hatszáz éve tartó uralma csak egy megnyilvánulási formája volt.

Valahogy úgy kell ezt talán elképzelnünk, hogy az erre épülő élősködő globális szuperstruktúra felélte a világ erőforrásait, sőt előre felzabálta a leendő erőforrásokat is. Mindez pénzügytechnikailag is pontosan beazonosítható, mert ma a világ pénzhatalmi rendszerében a világ teljes anyagi vagyonának több, mint a kétszerese örvénylik spekulatív pénzügyi eszközökben („derivatíva”, vagyis származhatott pénzügyi eszköz az elegáns fedőneve e spekulatív pénztömegnek), ami nagyjából a teljes magyar nemzeti vagyon közel ezerszerese. Ez, mint egy gigantikus mindent elpusztítani képes szikla „lebeg” ma a világ felett, és ebből két lehetséges világtörténelmi forgatókönyv képe látszik kibontakozni.

Az egyik, hogy ez a „sziklatömb”, vagyis a parazita által előre felzabált erőforrások anyagiasult negatív lenyomata spontán módon zuhan rá a világra ennek minden posztapokaliptikus horrorfilmre emlékeztető disztópikus következményével. A másik, hogy valami csoda folytán képes lesz létrejönni egy olyan világhatalmi konstrukció, amely a legerősebb szereplők „nagykoalíciójaként” fokozatosan és szabályozott keretek között terheli rá a világra ezt a felfoghatatlan adósságtömeget.