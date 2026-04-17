„Ha van Isten földtől a fényes égig / Rángasson minket végig. / Ne legyen egy félpercnyi békességünk, / Mert akkor végünk, végünk, végünk.” (Ady Endre: Nekünk Mohács kell.) Mohács 500. évfordulóján csak bekövetkezett az újabb történelmi tragédia, vagy pontosabban fogalmazva a választásokkal megnyílt az út a Mohácsnál is súlyosabb történelmi tragédia előtt.

A történelmi analógia szimbolikus értelmezése evidens, de talán kevesen sejtik, hogy itt nem egyszerűen jelképről van szó. A Szent Korona szakrális történelmi Magyarországának szétroncsolása (a felnégyelés helyett a három részre szakítás volt a kivégzési mód) a hivatalos történetírás szerint azért ment végbe, mert a feltartóztathatatlan Oszmán Birodalom katonai erejével szemben nem volt esélyünk a megmaradásra. Ez a felszínen akár igaz is lehetne, de az ennél sokkal mélyebb és rejtettebb lényeg az, hogy V. Károly császár német-római birodalmát és Nagy Szulejmán török birodalmát már akkor is az a háromezer éve „nem létező” pénzhatalmi struktúra finanszírozta, amely ma is a világ igazi ura, és aki ezt a mostani csapást is ránk méri. A „legkatolikusabb” francia király I. Ferenc, és ha úgy adódott, Velence és Genova pénzhatalmi hálózata is aktív segítséget nyújtott pénzben és technológiában (például francia ágyúöntő mesterek a török hadseregben) az oszmán hadaknak, tehát a „nem létező” által már akkor is dróton rángatott „Nyugat” ugyanolyan cinikus hullarabló volt a történelmi Magyarország kifosztásában és bedöntésében, mint ma. És most ugyanúgy ugrásra készen várnak a mai Szerencsés Imrék (Emerigo Fortunatus mint „szakértő” főkamarás döntő szerepet játszott a Mohács előtti Magyarország felszámolásában), akik a globális pénzhatalmi rendszer verőlegényeiként látnak neki most kivégzésünkhöz.

De hogyan jutottunk ide úgy, hogy a Hunyadiak óta az egyetlen sikeres nemzeti nagykoalíciós kísérlet másfél évtizeden át volt képes nyilvánvalóvá tenni, hogy ezernyi hibája ellenére mégis csak a legkisebb rossz a magyarság számára? Szóval, hogy miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat” egy olyan jelentéktelen lokalitást, mint Magyarország. Pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne arra a stabilitásra, amit Orbán Viktor globális szóvivői szerepe jelentett, vagyis most már csak jelenthetett volna.